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НБУ выиграл суд у Коломойского по поводу Буковеля
08:33 17.10.2018 |
Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера", на основании которых компания выступила имущественным поручителем долговых обязательств ПриватБанка (Киев) перед НБУ по кредитам рефинансирования, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе центробанка.
"Сегодня Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми были расторгнуты договора ипотеки между НБУ и ООО "Скорзонера" ("Буковель"). По результатам рассмотрения Верховный Суд отменил решения предыдущих инстанций и принял новое, которым отказал в исковых требованиях ООО "Скорзонера", - сообщили в пресс-службе НБУ в ответ на запрос агентства.
Согласно сообщению, НБУ считает такое решение Верховного Суда одним из примеров обеспечения принципа верховенства права в современных условиях реформирования правосудия в Украине и ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного Суда в подобных спорах.
Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, предметами ипотеки является имущество по адресу г. Яремче, с. Поляница (Ивано-Франковская обл.), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".
По данным Госреестра юрлиц, конечные бенефициары ООО "Скорзонера" являютсяч Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс ПриватБанка во время национализации финучреждения.
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