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«Нафтогаз» списал Киеву штрафы и пени - Пантелеев
08:02 19.10.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" списал Киеву штрафы и пени, сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев.
Как подчеркнул П.Пантелеев на брифинге в субботу, мировое соглашение с "Нафтогазом" предусматривает, что КП "Киевтеплоэнерго" становится правопреемником только тех долговых обязательств, которые имеют источники для компенсации. По его словам, предметом мирового соглашения стали долговые обязательства в размере около 2,4 млрд грн, что почти вдвое меньше, чем сумма, о которой шла речь в мае этого года.
"На сегодня списаны штрафные санкции и пени, на которых мы делали особый акцент", - сказал замглавы КГГА.
Он также отметил, что ни к каким дополнительным платежам для киевлян это не приведет.
"Я обращаю особое внимание, чтобы не было манипуляций с этой темой:
никакого повышения тарифов или дополнительных платежей для киевлян это не приведет. Только те потребители, которые имеют задолженность за потребленные услуги, должны их платить для уменьшения долга за газ", - пояснил П.Пантелеев.
Чиновник напомнил, что мировое соглашение утверждено на заседании Хозяйственного суда. Киева. Получив решение суда, КП "Киевтеплоэнерго" заключило договоры на поставки природного газа для производства тепловой энергии по льготной цене на основе ПСО (положение о возложении специальных обязанностей на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественно важных интересов в процессе функционирования рынка природного газа). В течение 3-4 суток услуга горячего водоснабжения восстановится в тех домах Киева, где она отсутствовала по причинам отсутствия газа.
В свою очередь заместитель начальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк на своей странице в соцсети Фейсбук уточнил, что списание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений и т.д. произошло согласно закону №1730 "О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители". "Такое списание произошло после погашения части задолженности за газ и состоялось бы без мирового соглашения, но только на основании закона", - отметил он.
А.Хабатюк также процитировал текст мирового соглашения: "Стороны признают и согласовали, что неустойка (штраф, пеня), инфляционные начисления, проценты годовых, начисленных в соответствии с условиями договоров по долговым обязательствам на дату подписания мирового соглашения и тех, которые будут начислены в соответствии с условиями договоров по долговым обязательствами не является предметом урегулирования этого мирового соглашения, а вопрос их взыскания подлежит разрешению в судебном порядке в рамках отдельного судебного спора/судебных споров. При этом стороны договорились, что наличие оснований для взыскания с КП "Киевтеплоэнерго" таких начислений будет определяться по результатам рассмотрения судами споров по соответствующим требованиям ПАО "НАК "Нафтогаз Украины".
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