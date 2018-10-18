Девелопер Вагиф Алиев продает часть БЦ «Парус»

Бизнесмен Вагиф Алиев, инвестор и собственник ТРЦ Lavina, Blokbuster и Ocean Mall в Киеве, планирует до конца 2018 года завершить продажу части столичного бизнес-центра (БЦ) "Парус" класса "А" для финансирования строительства сети мегамоллов.

"Да, мы продавать "Парус" будем поэтажно", - подтвердил В.Алиев в блиц-интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры относительно сделки, однако имя покупателя не озвучил.

"Мы в процессе переговоров... (Сделка) еще не закончена, в процессе обсуждения финансового интереса...", - отметил девелопер, добавив, что завершение сделки ожидается к концу 2018 года.

Как сообщалось, в конце 2016 года В.Алиев сообщил, что готов продать БЦ "Парус", если не удастся привлечь кредитные средства на завершение строительства ТРЦ Blokbuster Mall.

Как сообщалось, ранее В.Алиев заявил о завершении сделки по продаже БЦ "Сенатор" на ул. Резницкая, 2, в Печерском районе столицы.

БЦ "Парус" на 33 этажей по Мечникова, 2 в Печерском районе Киева введен в эксплуатацию в 2007 году.

В здании расположен подземный четырехуровневый паркинг на 300 мест.

По состоянию на 16 октября 2018 года В.Алиеву принадлежат столичные ТЦ "Мандарин Плаза", Lavina Mall и Blockbuster Mall, в том числе строящиеся ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ "Лесная", ТРЦ "Ипподром", а также БЦ "Парус" и жилой комплекс Diamond Hill.



