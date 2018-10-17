Заблокированную систему переводов TYME полностью заменила «ИнтерПейСервис»













Крупнейший игрок на этом рынке - «Новая почта» - сменил партнера и теперь сотрудничает с системой «ИнтерПейСервис».

Об этом заявила начальник управления оверсайта платежной инфраструктуры департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Елена Махаева на круглом столе «Распределение сил и ключевые тенденции на рынке денежных переводов Украины», организованном «Финансовым клубом».

«Почти 90% денежных переводов по системе TYME обеспечивала «Пост Финанс», которая входит в группу компаний «Новая почта». Сейчас «Пост Финанс» начала сотрудничать с другой платежной системой - «ИнтерПейСервис», чья доля рынка ранее была на уровне 5%», - пояснила Елена Махаева. Напомним, что летом НБУ заблокировал систему TYME, которую СБУ обвинила в финансировании сепаратизма.

И если в I полугодии лидером рынка была система TYME (42,78%), то во II полугодии ее сменит «ИнтерПейСервис» (ООО «Запорожсвязьсервис»). Второе место сохраняет система денежных переводов от «Укрпочты» (27,98%). «Я бы не сказала, что на рынке произошел какой-то скандал. Это работа силовых структур и регулятора, которая привела к трансформации рынка. В системе TYME ведущую роль играла компания, которая стала участником другой системы, с которой она, кстати, и начинала работать. Рыночные отношения выравниваются очень быстро», - пояснила директор департамента платежных систем Национального банка Украины Наталья Лапко.

Заместитель директора департамента розничного бизнеса, начальник управления организации пассивных и кассовых операций Ощадбанка Марина Ревуцкая отметила, что на рынке внутриукраинских переводов лидерами традиционно являются небанковские финансовые учреждения. «Здесь речь идет в том числе о платежах на карту, P2Cash и Cash2P-переводах», - уточнила она.