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«Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа
15:47 12.10.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго" в пятницу подписали договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденном в среду Хозяйственным судом Киева.
"Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому "Киевтеплоэнерго" имеет возможность возобновить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон", - говорится в сообщении НАК.
"Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей.
Первый замглвы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома выразил надежду, что если в других городах кто-то будет менять управляющего теплопоставляющим предприятием, все необходимые действия будут предприняты заблаговременно во избежание неудобств для потребителей.
"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет возобновлено максимально быстро. Договор с "Киевтеплоэнерго" заключен на условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной... Все спорные вопросы между субъектами хозяйствования надо решать вовремя и исключительно в правовом поле", - сказал он.
Как сообщалось, ранее "Киевтеплоэнерго" приняло от "Киевэнерго" комплекс теплоэнергетических объектов столицы, находящихся в коммунальной собственности (в т.ч. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия"). Вместе с тем "Киевтеплоэнерго" долгое время не могло подписать договор на поставку газа с "Нафтогазом" в связи с отказом принимать на себя накопленные "Киевэнерго" долги.
Стороны 9 октября подписали мировое соглашение, которым "Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед НАК в размере почти 2,4 млрд грн. При этом вопрос взыскания дополнительных начислений подлежит решению в судебном порядке в рамках отдельных судовых споров.
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