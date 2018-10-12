«Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа

НАК "Нафтогаз Украины" и КП "Киевтеплоэнерго" в пятницу подписали договор на поставку газа, который базируется на мировом соглашении, утвержденном в среду Хозяйственным судом Киева.

"Одновременно с подписанием договора "Нафтогаз" предоставил "Киевтеплоэнерго" номинации на вторую декаду октября. Поэтому "Киевтеплоэнерго" имеет возможность возобновить горячее водоснабжение в Киеве и своевременно начать отопительный сезон", - говорится в сообщении НАК.

"Киевтеплоэнерго" будет получать газ на льготных условиях, определенных правительством для производителей тепла, обеспечивающих тепловой энергией население и других защищенных потребителей.

Первый замглвы правления "Нафтогаза" Сергей Перелома выразил надежду, что если в других городах кто-то будет менять управляющего теплопоставляющим предприятием, все необходимые действия будут предприняты заблаговременно во избежание неудобств для потребителей.

"Как и другие киевляне, мы надеемся, что горячее водоснабжение в столице будет возобновлено максимально быстро. Договор с "Киевтеплоэнерго" заключен на условиях, которые прямо определены законодательством. Мы предлагали это компании еще весной... Все спорные вопросы между субъектами хозяйствования надо решать вовремя и исключительно в правовом поле", - сказал он.

Как сообщалось, ранее "Киевтеплоэнерго" приняло от "Киевэнерго" комплекс теплоэнергетических объектов столицы, находящихся в коммунальной собственности (в т.ч. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия"). Вместе с тем "Киевтеплоэнерго" долгое время не могло подписать договор на поставку газа с "Нафтогазом" в связи с отказом принимать на себя накопленные "Киевэнерго" долги.

Стороны 9 октября подписали мировое соглашение, которым "Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед НАК в размере почти 2,4 млрд грн. При этом вопрос взыскания дополнительных начислений подлежит решению в судебном порядке в рамках отдельных судовых споров.

