СК «Экспо Страхование» перестраховал авиационные риски в Lloyd’s of London

СК " Экспо Страхование " (Киев) и представительство международного брокера Marsh Europe S.A. в Украине подписали договор перестрахования рисков одного из крупнейших аэропортов страны и крупной хэндлинговой компании, сообщается в пресс-релизе страховщика.

"Подписание данного соглашения ... позволяет предоставлять клиентам страховое покрытие, основанное на документах, являющихся эталоном в сфере авиационного страхования во всем мире, поскольку Marsh является аккредитованным брокером Lloyd's of London и работает с рисками крупнейших авиакомпаний и аэропортов мира", - отмечается в сообщении.

СК "Экспо Страхование" основана в сентябре 2007 года, специализируется на рисковом страховании. В настоящее время компания имеет 15 лицензий, 13 из которых - по добровольным видам страхования, два - по обязательным. Авиационное страхование является одним из главных видов деятельности СК и занимает существенную долю ее страхового портфеля.

Marsh консультирует компании и частных клиентов более чем в 130 странах мира. Совместно с компаниями Guy Carpenter, Mercer и Oliver Wyman Marsh входит в состав Marsh&Mc Lennan Companies - международную группу, оказывающую профессиональные услуги по управлению рисками, капиталом и стратегическому консалтингу.

Группа насчитывает примерно 65 тыс. сотрудников по всему миру и имеет годовой доход более $14 млрд.