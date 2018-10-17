Финансовые новости
- |
- 17.10.18
- |
- 08:26
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
СК «Экспо Страхование» перестраховал авиационные риски в Lloyd’s of London
07:37 17.10.2018 |
СК "Экспо Страхование" (Киев) и представительство международного брокера Marsh Europe S.A. в Украине подписали договор перестрахования рисков одного из крупнейших аэропортов страны и крупной хэндлинговой компании, сообщается в пресс-релизе страховщика.
"Подписание данного соглашения ... позволяет предоставлять клиентам страховое покрытие, основанное на документах, являющихся эталоном в сфере авиационного страхования во всем мире, поскольку Marsh является аккредитованным брокером Lloyd's of London и работает с рисками крупнейших авиакомпаний и аэропортов мира", - отмечается в сообщении.
СК "Экспо Страхование" основана в сентябре 2007 года, специализируется на рисковом страховании. В настоящее время компания имеет 15 лицензий, 13 из которых - по добровольным видам страхования, два - по обязательным. Авиационное страхование является одним из главных видов деятельности СК и занимает существенную долю ее страхового портфеля.
Marsh консультирует компании и частных клиентов более чем в 130 странах мира. Совместно с компаниями Guy Carpenter, Mercer и Oliver Wyman Marsh входит в состав Marsh&Mc Lennan Companies - международную группу, оказывающую профессиональные услуги по управлению рисками, капиталом и стратегическому консалтингу.
Группа насчитывает примерно 65 тыс. сотрудников по всему миру и имеет годовой доход более $14 млрд.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Истерика самосвята: У кого автокефалия обнаружит погоны ФСБ под рясой
|Кошмар Тягнибока. Почему на выборы от «Свободы» идет Кошулинский
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Колесникова (ОБ)
|Рада отказалась снять неприкосновенность с депутата Вилкула
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Trina Solar поставила ДТЭК фотомодули на 123 МВт для СЭС под Никополем
|СК «Экспо Страхование» перестраховал авиационные риски в Lloyd’s of London
|Заблокированную систему переводов TYME полностью заменила «ИнтерПейСервис»
|Нацбанк обновил список банков-нарушителей нормативов
|«Укртрансгаз» подписал контракт с «Зоря-Машпроект» на реконструкцию КС «Яготин» за 2,25 млрд грн
|«Нафтогаз» подписал с «Киевтеплоэнерго» договор на поставку газа
|Аэропорт «Борисполь» выставит все кассовые помещения на конкурсы с целью повышения стоимости аренды площадей
Это интересно
|Samsung представила первый смартфон с четырьмя основными камерами
|Range Rover Sport проехал на автопилоте по самой сложной дороге Великобритании
|Дебют игрового смартфона Razer Phone 2: чип Snapdragon 845 и 120-Гц дисплей
|Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров
|Как дают чаевые в разных странах мира
|Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г
|BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября