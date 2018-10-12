Аэропорт «Борисполь» выставит все кассовые помещения на конкурсы с целью повышения стоимости аренды площадей

Госпредприятие "Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) решило не продлевать действующие договоры аренды и выставить все кассовые помещения на новые конкурсные процедуры, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Принято решение не продлевать действующие договоры аренды, а все кассовые помещения выставлять на новую конкурсную процедуру. Это позволит привести арендную плату за авиакассы к рыночным реалиям, обеспечив увеличение поступлений в государственный бюджет и неавиационных доходов аэропорта", - цитирует пресс-служба коммерческий директор аэропорта Георгий Зубко.

Кроме того, согласно пресс-релизу, в соответствии с проведенным в среду конкурсом на право аренды кассы по продаже железнодорожных и авиабилетов в аэропорту итоговая арендная плата за помещение площадью 3,7 кв. м была зафиксирована на уровне 66 тыс. грн/мес., или 17,838 грн за 1 кв. м (без НДС).

В то же время аэропорт не называет компанию-победителя.

"Договоры аренды, на основании которых авиакассы арендуются до сих пор, были заключены ФГИ по Киевской области еще в 2014-2016 гг. Арендная плата по этим договорам в среднем составляла 1200-1500 грн за 1 кв. м (без НДС)", - подчеркивают в аэропорту.

Как сообщалось, финплан аэропорта "Борисполь" на 2018 год Кабмин утвердил 11 апреля. Согласно ему, чистый доход на текущий год запланирован в объеме 3,93 млрд грн, валовая прибыль - 2,156 млрд грн, EBITDA - 2,473 млрд грн, рентабельность EBITDA - 69,9%. Прибыль до налогообложения ожидается на уровне 1,695 млрд грн, выплаты в пользу государства - 1,923 млрд грн, капитальные инвестиции - 2,263 млрд грн.

Международный аэропорт "Борисполь" является крупнейшим в Украине с общей занимаемой площадью около 1 тыс. га. Имеет две взлетно-посадочных полосы: одну - длиной 4 тыс. м, шириной 60 м, вторую - длиной 3,500 тыс. м, шириной 63 м. На его территории расположены четыре пассажирских терминала и почтово-грузовой комплекс.

