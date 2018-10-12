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«Укрлэндфарминг» завершает строительство животноводческого комплекса в Житомирской области
08:18 12.10.2018 |
Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" завершает строительство в Житомирской области животноводческого комплекса по выращиванию коров мясной породы, рассчитанного на 1 тыс. голов одновременного содержания.
"В 2015 году в Деснянском кластере "Укрлэндфарминг" построил животноводческий комплекс по откормке. Сейчас активно завершается строительство аналогичного комплекса на Полесье. Каждый комплекс рассчитан на 1 тыс. голов одновременного содержания скота с возможностью увеличения мощности до 10 тыс. голов и более", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" производственный директор "Укрлэндфарминга" Василий Лобода.
По его словам, среди 11 производственных кластеров холдинга направление животноводства развивают 10 кластеров.
"Сегодня "Укрлэндфарминг" является производителем говяжьего мяса и молока, выращивая с этой целью более 40 тыс. голов скота. В целом группа содержит 7 тыс. голов КРС мясного направления, в том числе 2 тыс. коров", - отметил В.Лобода.
По его словам, в планах агрохолдинга - до конца 2018 года реализовать более 3 тыс. кондиционных быков, средний вес одного в пределах 500 кг.
"90% скота в живом весе "Укрлэндфарминг" экспортирует в страны Ближнего Востока и Северной Африки, рынок которых сегодня наиболее привлекателен для нас. Ведь в этих регионах традиционно предпочитают к потреблению говядину и баранину. К тому же это выгодно с точки зрения логистики, которая существенно влияет на себестоимость продукции и эффективность направления в целом", - сказал производственный директор агрохолдинга.
"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.
В структуру холдинга входят 16 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.
Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.
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