«Укрлэндфарминг» завершает строительство животноводческого комплекса в Житомирской области





Агрохолдинг "Укрлэндфарминг" завершает строительство в Житомирской области животноводческого комплекса по выращиванию коров мясной породы, рассчитанного на 1 тыс. голов одновременного содержания.





"В 2015 году в Деснянском кластере "Укрлэндфарминг" построил животноводческий комплекс по откормке. Сейчас активно завершается строительство аналогичного комплекса на Полесье. Каждый комплекс рассчитан на 1 тыс. голов одновременного содержания скота с возможностью увеличения мощности до 10 тыс. голов и более", - сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" производственный директор "Укрлэндфарминга" Василий Лобода.

По его словам, среди 11 производственных кластеров холдинга направление животноводства развивают 10 кластеров.

"Сегодня "Укрлэндфарминг" является производителем говяжьего мяса и молока, выращивая с этой целью более 40 тыс. голов скота. В целом группа содержит 7 тыс. голов КРС мясного направления, в том числе 2 тыс. коров", - отметил В.Лобода.

По его словам, в планах агрохолдинга - до конца 2018 года реализовать более 3 тыс. кондиционных быков, средний вес одного в пределах 500 кг.

"90% скота в живом весе "Укрлэндфарминг" экспортирует в страны Ближнего Востока и Северной Африки, рынок которых сегодня наиболее привлекателен для нас. Ведь в этих регионах традиционно предпочитают к потреблению говядину и баранину. К тому же это выгодно с точки зрения логистики, которая существенно влияет на себестоимость продукции и эффективность направления в целом", - сказал производственный директор агрохолдинга.

"Укрлэндфарминг" является крупнейшим агрохолдингом в Евразии. Занимается выращиванием зерновых, производством яиц и яичных продуктов, выращиванием крупного рогатого скота, дистрибуцией техники, удобрений и семян.

В структуру холдинга входят 16 современных элеваторов, 216 горизонтальных зернохранилищ, пять семенных заводов, 19 птицефабрик, 10 ферм по выращиванию кур-несушек, три репродуктора, три селекционных хозяйства, шесть комбикормовых заводов, завод по производству яичных продуктов "Имперово Фудз", три склада длительного хранения яиц, шесть сахарных заводов, 19 мясокомбинатов и два завода по производству кожи.

Владельцем агрохолдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.