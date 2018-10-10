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ПФТС включила в состав «индексной корзины» акции «Турбоатома»
20:46 10.10.2018 |
Фондовая площадка ПФТС обновила состав индекса акций, включив в него ценные бумаги "Турбоатома" (Харьков).
Как сообщается на сайте биржи, соответствующее решение утверждено главой правления в среду. При этом из состава "индексной корзины" выбыли акции "Мотор Сичи".
Таким образом, в индексе с 16 октября будут состоять акции "Донбассэнерго" (тиккер DOEN), Крюковского вагоностроительного завода (KVBZ), Райффайзен Банка Аваль (BAVL), "Турбоатома" (TATM), "Укрнафты" (UNAF), "Укртелекома" (UTLM) и "Центрэнерго" (CEEN).
Коэффициент, учитывающий free-float акций "Донбассэнерго" утвержден на уровне 0,1414, Крюковского вагоностроительного завода- 0,05, Райффайзен Банка Аваль - 0,0172, "Турбоатома" - 0,0384, "Укрнафты" - 0,08, "Укртелекома" - 0,0714 и "Центрэнерго" - 0,2171.
Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке.
В 2017 году объем биржевых контрактов на ПФТС составил 64,34 млрд грн. Основной объем торгов пришелся на гособлигации - 57,99 млрд грн, тогда как оборот акций составил 3,16 млрд грн, облигаций предприятий - 3,19 млрд грн.
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