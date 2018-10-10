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«Нафтогаз» удержал $9 млн переплат «Газпрома» за транзит в счет оплаты долга по Стокгольмскому арбитражу
16:12 10.10.2018 |
НАК "Нафтогаз Украины" направил ПАО "Газпром" заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российской компании в соответствии с арбитражным решением по транзитному контракту от 28 февраля 2018 года.
В пресс-службе НАК напомнили, что 22 декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту на поставку газа в Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к снижению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом".
В то же время "Газпром", отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, продолжает в 2018 году платить за транзит большую цену, чем выставляет НАК, который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража.
"Таким образом "Нафтогаз" зачислил более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в рамках исполнения арбитражного решения", - отмечают в пресс-службе НАК.
Как сообщалось, согласно решению Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года, "Газпром" должен "Нафтогазу Украины" $2,56 млрд за невыполнение обязательств по транзитному контракту, на которые также начисляется пеня за каждый день неисполнения арбитражного решения.
К настоящему времени размер начисленной пени превысил $100 млн.
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