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Укроборонпром презентовал БТР-70Д(GM) с американскими двигателями
08:25 10.10.2018 |
Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», впервые презентовало модернизированный БТР-70Д(GM).
Как сообщает пресс-служба госконцерна, презентация прошла во время выставки «Оружие и безопасность», проходящей в Киеве, а саму модернизацию предприятие осуществляло за свой счет.
«Обновленная боевая машина БТР-70Д(GM) получила новые двигатели от американской корпорации General Motors и боевой модуль «Дельта» с 23-мм автоматической пушкой и цифровой системой управления огнем. Специалисты «Житомирского бронетанкового завода» при модернизации боевой машины сосредоточились на замене устаревших советских двигателей на новые, более мощные и экономичные», - сказано в сообщении.
В госконцерне отметили, что благодаря новым двигателям GM-6.2 общая мощность БТР-70Д выросла до 290 л.с., что на 50 л.с. больше, чем обычного БТР-70. Максимальная скорость обновленного БТР выросла на 20 км/ч - до 100 км/ч.
«11,6-тонный БТР-70Д (GM) оснащен новым боевым модулем «Дельта», который вооружен 23-мм автоматической пушкой и 7,62-мм пулеметом. Новый боевой модуль по своему вооружению превышает штатное вооружение БТР-70, на который установлены 14,5-мм и 7,62-мм пулеметы. Кроме того, боевой модуль «Дельта» оснащен современной цифровой многофункциональной системой управления огнем с тепловизорной камерой, лазерным дальномером, стабилизатором вооружения и системой захвата и сопровождения целей», - сказано в сообщении.
Кроме того, на БТР-70Д(GM) можно установить другие боевые модули в зависимости от желания заказчика, отметили в «Укроборонпроме».
«В целом БТР-70Д(GM) по сравнению с обычным БТР-70, состоящим на вооружении Вооруженных Сил Украины, имеет более мощное вооружение, двигатель, большую скорость и лучшую маневренность на поле боя. А использование современных боевых модулей позволяет значительно повысить точность и эффективность огня при любых погодных условиях и времени суток», - сказано в сообщении.
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