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Украина наладит с Турцией выпуск военных средств радиосвязи
17:41 09.10.2018 |
Производство турецких систем радиосвязи позволит Минобороны получить доступ к современным технологиям в сфере связи
ГП "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", подписала с турецкой компанией Aselsan Меморандум о совместном производстве турецких средств радиосвязи в Украине. Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.
Меморандум был подписан в рамках международной выставки "Оружие и безопасность", на которой предприятия ГК "Укроборонпром" демонстрируют свои последние разработки, широкий спектр вооружения, военной техники, а также продукции военного и двойного назначения.
В компании сообщили, что договоренности планируется реализовать по механизму офсетных обязательств между компаниями.
Налаживание производства.
В Укроборонпроме напомнили, что в декабре 2016 года "Спецтехноэкспорт" подписало с компанией Aselsan первое соглашение об импорте радиостанций УКВ связи на нужды Минобороны Украины, в рамках которой уже происходят поставки турецких изделий на нужды министерства.
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