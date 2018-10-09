Украина наладит с Турцией выпуск военных средств радиосвязи

Производство турецких систем радиосвязи позволит Минобороны получить доступ к современным технологиям в сфере связи

ГП "Спецтехноэкспорт", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", подписала с турецкой компанией Aselsan Меморандум о совместном производстве турецких средств радиосвязи в Украине. Об этом информирует пресс-служба Укроборонпрома.

Меморандум был подписан в рамках международной выставки "Оружие и безопасность", на которой предприятия ГК "Укроборонпром" демонстрируют свои последние разработки, широкий спектр вооружения, военной техники, а также продукции военного и двойного назначения.

В компании сообщили, что договоренности планируется реализовать по механизму офсетных обязательств между компаниями.

Налаживание производства.

В Укроборонпроме напомнили, что в декабре 2016 года "Спецтехноэкспорт" подписало с компанией Aselsan первое соглашение об импорте радиостанций УКВ связи на нужды Минобороны Украины, в рамках которой уже происходят поставки турецких изделий на нужды министерства.