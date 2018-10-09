«Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

НАК "Нафтогаз Украины", КП "Киевтеплоэнерго" и ПАО "Киевэнерго" подписали мировое соглашение, которое позволит возобновить поставки тепловой энергии потребителям столицы, сообщила пресс-служба НАК.

Согласно документу, "Киевтеплоэнерго" подтверждает признание правопреемства по долговым обязательствам "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" в размере почти 2,4 млрд грн. При этом вопрос взыскания дополнительных начислений подлежит решению в судебном порядке в рамках отдельных судовых споров.

По данным НАК, 10 октября Хозяйственный суд города Киева должен утвердить подписанное мировое соглашение. Это позволит "Нафтогазу" и "Киевтеплоэнерго" в срок до пяти рабочих дней заключить договоры на поставку газа для производства тепловой энергии на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о спецобязательствах.

"Мы приветствуем конструктивные изменения в вопросе обеспечения горячего водоснабжения и отопления для киевлян на условиях, предусмотренных законодательством. После утверждения судом мирового соглашения мы готовы в любое время подписать с "Киевтеплоэнерго" договора о поставках газа на условиях, предусмотренных правительственным постановлением о возложении специальных обязательств, и надеемся, что "Киевтеплоэнерго" сможет выполнить необходимые условия для получения номинаций", - отметил первый замглавы НАК Сергей Перелома.

Как сообщалось, ранее "Киевтеплоэнерго" приняло от "Киевэнерго" комплекс теплоэнергетических объектов столицы, находящихся в коммунальной собственности (в т.ч. ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод "Энергия").

Вместе с тем "Киевтеплоэнерго" не могло подписать договор на поставку газа с "Нафтогазом" в связи с отказом принимать на себя накопленные "Киевэнерго" долги.