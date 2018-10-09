Укрзализныця с ноября будет сдавать вагоны в аренду через ProZorro

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" будет сдавать в аренду собственные вагоны через электронную систему "ProZorro.Продажи" с ноября, что позволит ликвидировать возможность для коррупционных манипуляций.

Как сообщила пресс-служба госкомпании, соответствующий пакет документов, дающий старт пилотному проекту по реализации услуг и имущества "Укрзализныци" через электронную систему, подписали и. о. председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов, член правления Ремигиуш Пашкевич и и. о. директора "Прозорро.Продажи" Алексей Соболев.

"С ноября наша компания начинает сдавать в аренду собственные вагоны через электронную площадку. Таким образом мы обеспечиваем транспарентный и реально действующий механизм получения "Укрзализныцей" рыночной стоимости за использование вагонов нашими клиентами. Четкая позиция в цене ликвидирует возможность для коррупционных манипуляций", - цитирует пресс-служба Кравцова.

По его словам, год назад "Укрзализныця" продавала свои услуги по грузовым перевозкам в 5-7 раз дешевле, из-за чего компания недополучала миллионы, а разница между фиксированной ценой и рыночной стоимостью шла посредникам и провоцировала коррупцию в самой железной дороге.

"Чтобы сократить разрыв между ценой, в феврале этого года было проведено дерегулирование вагонной составляющей тарифа, заработанные средства направили на обновление подвижного состава. Теперь, благодаря присоединению "Укрзализныци" к системе "ProZorro.Продажи", компания начинает второй этап дерегуляции вагонной составляющей тарифа", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель "Укрзализныци", пилотный проект будет продолжаться около года, на аукционы будет выставляться 5% собственного пустого парка вагонов.

"По их результатам будет определяться цена для всего парка вагонов по видам и на определенную дату. На электронных аукционах будут выставлены не только востребованные полувагоны, но и другой грузовой подвижной состав, цистерны, рефрижераторы и тому подобное", - говорится в сообщении.

По словам и. о. директора "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева, аукционы по аренде вагонов будут проводиться регулярно, стартовой будет цена аренды вагона в сутки.

"Участвовать в аукционах будет любой перевозчик, который подпишет соответствующий договор с "Укрзализныцей". Регистрация на аукционы будет проводиться, как всегда, через аккредитованные электронные площадки. Успех прозрачных аукционов базируется на равном доступе к торгам, простых условиях и полной открытости данных. Я уверен, что аренда вагонов станет мегауспешным проектом, и впоследствии большая часть парка будет сдаваться в аренду именно через "ProZorro.Продажи", - цитирует пресс-служба Соболева.

Кроме того, в "Укрзализныци" сообщили, что по состоянию на 1 сентября в рабочем парке "Укрзализныци" находится 61 тысяча грузовых вагонов.

"Из них почти 28 тысяч полувагонов, 10,3 тысячи зерновозов, почти 3 тысячи фитинговых платформ и другой специальный подвижной состав. Наиболее востребованный подвижной состав - полувагоны и зерновозы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Министерства экономического развития и торговли сообщили, что, согласно договору, система "ProZorro.Продажи" будет использоваться также для проведения электронных аукционов по отчуждению, передаче в пользование, аренде имущества, принадлежащего "Укрзализныце".

"Национальный перевозчик также разрабатывает дополнительные направления использования электронных аукционов. Один из них - это управление имуществом, он включает в себя списание предварительно до 700 тысяч различных объектов, в том числе более 10 тысяч устаревших непригодных вагонов и материалов для вторичной переработки (металлолом, масло, шины и т.п.). Еще одно направление - прозрачная продажа прав на аренду помещений на железнодорожных вокзалах", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции 20 декабря 2017 года заюстировало отмену приказа №209, которым в 2012 году были введены нерыночные дискриминационно заниженные цены на инвентарный парк "Укрзализныци", что давало возможность для серьезных злоупотреблений в течение многих лет.

С 22 декабря "Укрзализныця" имеет право самостоятельно устанавливать цену на вагонную составляющую при использовании вагонов собственного парка.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" является публичным акционерным обществом, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.