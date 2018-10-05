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Экс-владелец NewsOne Мураев заявил о продаже канала депутату Оппоблока Козаку
14:36 05.10.2018 |
Внефракционный народный депутат Евгений Мураев, до недавнего времени являвшийся владельцем телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа", Киев), заявил о его продаже народному депутату Тарасу Козаку (фракция "Оппозиционный блок").
"Сегодня владельцем корпоративных прав телеканала NewsOne стал мой товарищ и коллега Тарас Козак. Желаю ему и коллективу успеха и роста", - написал Е.Мураев на своей странице в Facebook.
В конце августа этого года бывший заместитель главы Администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne сроком на три года.
"Информирую, что в понедельник в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne. Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года. По условиям договора, мне на коммерческих условиях передано право осуществлять всю деятельность по управлению телеканалом", - написал тогда А.Портнов.
В то же время, в июле 2018 года структура собственности телеканала изменилась: владельцем ООО "Новости 24 часа" стало швейцарское акционерное общество MW Investment AG, конечным бенефициаром которого является отец Е.Мураева Владимир Мураев.
Как сообщалось, NewsOne вышел в обновленном формате с 24 августа 2015 года. Входит во все основные кабельные сети Украины и вещает в аналоговых и цифровых пакетах операторов в HD и SD форматах.
Выручка ООО "Новости 24 часа" в 2017 году выросла на 40,7% - до 20,73 млн грн, тогда как чистый убыток увеличился на 39,2% - до 4,4 млн грн.
Верховная Рада 4 октября одобрила предложение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) телеканалов NewsOne и "112 Украина".
А.Портнов разыскивался Главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД Украины по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.3 ст.191 УК Украины). Датой исчезновения А.Портнова указано 15 января 2015 года. 12 ноября 2015 года его розыск был прекращен из-за установления местонахождения.
В 2014 году А.Портнов покинул территорию Украины, проживал в Москве (РФ), Вене (Австрия).
Прокуратура Крыма проверяет причастность А.Портнова к постановлению Верховного Совета Крыма во время начала оккупации полуострова. Позже народный депутат Андрей Левус (фракция "Народный фронт") заявил, что СБУ начала расследование возможной причастности А.Портнова к аннексии Россией Крыма в рамках уголовного производства по статье "государственная измена".
Т.Козак на момент избрания в Раду был главой правления ЧП "Прайвет Канселер", депутатом Львовского облсовета, а ранее с 1993 по 2010 годы работал в налоговых и таможенных органах, дослужившись до заместителя главы Гостаможслужбы.
Согласно декларации, в 2017 году при зарплате в 220,4 тыс. грн он получил 36,3 млн грн дивидендов от принадлежащей ему кипрской Turul Investments Limited. Депутат на конец прошлого года владел также 50% в "Укрсвис Легал Сервисис". Согласно госреестру, в настоящее время эта компания, вторым партнером которой выступает швейцарец Патрик Александер Стач, находится в стадии прекращения.
Т.Козак также задекларировал, что на конец 2017 года был конечным бенефициаром кипрских Hakail Limited и Havanor Management Limited, Revelon Investments LTD (Британские Виргинские о-ва), а также ООО "Добробут-Инвест" с адресами юррегистрации в Ялте и Москве.
На счетах у депутата на конец прошлого года было, в частности, $95 тыс. и EUR1,12 млн.
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