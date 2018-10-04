НБУ сменил один банк в списке участников валютных интервенций с запросом лучшего курса

Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал список банков-участников валютных интервенций с запросом лучшего курса, которые будут проводиться в четвертом квартале 2018 года, сообщается на веб-сайте центробанка.

По данным НБУ, из списка участников выбыл ПроКредит Банк и вместо него вошел банк "Альянс".

В новый перечень вновь вошли: ПАО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "Кредит Днепр", ПАО "КБ "Глобус", ПАО "ИНГ Банк Украина", ПАО "Креди Агриколь Банк", АО "ОТП Банк", АО "Ощадбанк", ПАО "АБ "Пивденный", ПАО "КБ "ПриватБанк", ПАО "ПУМБ", АО "Райффайзен Банк Аваль", ПАО "Сбербанк", АО "ТАСкомбанк ", АБ "Укргазбанк", ПАО "Ситибанк", АО "Укрэксимбанк", АО "УкрСиббанк", ПАО "Укрсоцбанк" и АКБ "Индустриалбанк".

Как сообщалось, в конце октября 2016 года НБУ, согласно утвержденной стратегии валютных интервенции НБУ на 2016-2020 гг., утвердил порядок проведения новой формы валютных интервенций - запрос наилучшего курса.

В третьем квартале 2018 года НБУ не покупал валюту через интервенции путем запроса наилучшего курса. Для этого в течение июля-сентября использовался функционал Matching, с помощью которого операции осуществлялись как в форме интервенции по наилучшему курсу, так и путем интервенции по единому курсу.