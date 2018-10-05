Покупка Ахметовым Евраза может привести к монополии - АМКУ

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) продолжает рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения нидерландской компанией Metinvest Рината Ахметова акций бывшего Евраз Днепродзержинского коксохимического завода (переименован в Днепровский коксохимический завод, ДКХЗ). Об этом АМКУ сообщает на официальном сайте.





Регулятор указывает, что концентрация происходит на рынках кокса и коксохимической продукции.

Комитет обнаружил, что эта сделка может привести к монополизации и ограничению конкуренции на определенных рынках коксохимической продукции.

В связи с этим заявители предоставили предложения относительно обязательств, которые они готовы взять на себя для устранения потенциального негативного влияния сделки на конкуренцию, которые позволят АМКУ предоставить разрешение на ее завершение.

В частности, Метинвест предложил в течении трех лет при наличии спроса обеспечить реализацию не менее 50% каждого из видов продукции ДКХЗ сторонним компаниям.

Метинвест также готов в течение трех лет, один раз в год, предоставлять АМКУ информацию о поставках продукции завода ДКХЗ с указанием потребителей.

АМКУ с целью ускорения сбора данных относительно отзывов от других участников рынка обратился к заинтересованным лицам присылать информацию, замечания и предложения в комитет до 12 октября.