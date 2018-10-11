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Российская «ФосАгро» вышла из бизнеса в Украине
08:02 11.10.2018 |
Российская "ФосАгро" продала сбытовую "дочку" в Украине, следует из списка аффилированных лиц компании.
В мае власти Украины ввели в отношении "ФосАгро" и ООО "ФосАгро-Украина" санкции в виде ограничения торговых операций и блокировки активов. "ФосАгро" прекратила отгрузку продукции украинским потребителям.
В сентябре, согласно материалам "ФосАгро", она прекратила участие в ООО "ФосАгро-Украина". В компании подтвердили выход из украинской "дочки", отказавшись от дальнейших комментариев.
Выручка "ФосАгро-Украина" в 2017 году составила 14 млрд рублей - почти 8% выручки группы за прошлый год.
Ранее другой российский производитель удобрений - "ЕвроХим", также подпавший под украинские санкции, сообщил о продаже сбытовой "дочки" "Агроцентр ЕвроХим-Украина" экс-менеджменту этой компании.
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