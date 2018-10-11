Российская «ФосАгро» вышла из бизнеса в Украине

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Российская «ФосАгро» вышла из бизнеса в Украине

 

Российская "ФосАгро" продала сбытовую "дочку" в Украине, следует из списка аффилированных лиц компании.

В мае власти Украины ввели в отношении "ФосАгро" и ООО "ФосАгро-Украина" санкции в виде ограничения торговых операций и блокировки активов. "ФосАгро" прекратила отгрузку продукции украинским потребителям.

В сентябре, согласно материалам "ФосАгро", она прекратила участие в ООО "ФосАгро-Украина". В компании подтвердили выход из украинской "дочки", отказавшись от дальнейших комментариев.

Выручка "ФосАгро-Украина" в 2017 году составила 14 млрд рублей - почти 8% выручки группы за прошлый год.

Ранее другой российский производитель удобрений - "ЕвроХим", также подпавший под украинские санкции, сообщил о продаже сбытовой "дочки" "Агроцентр ЕвроХим-Украина" экс-менеджменту этой компании.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

08:04 Биржи Азии падают 11 октября на 2,5-5,5% вслед за индексами США

07:57 Индекс Dow Jones упал на 3% на фоне повышения доходности гособлигаций США

10.10 На удар по доллару не хватило гривны — у банков мало денег

10.10 ПФТС включила в состав «индексной корзины» акции «Турбоатома»

10.10 Рынок акций Украины завершил торги 10 октября слабым ростом

10.10 Киевские застройщики к декабрю во второй раз поднимут цены на жилье

10.10 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 10.10.18

10.10 Депозитные ставки для физлиц 10.10.18

10.10 Доллар стабилен в паре с евро 10 октября, фунт дорожает в ожидании новых переговоров о Brexit

10.10 Фондовые рынки АТР 10 октября выросли, Гонконг завершил торги в плюсе впервые в этом месяце

10.10 Справочный курс гривни 10 октября укрепился до 27,9993 грн

10.10 PwC поможет в разработке новых стандартов для стейблкоинов

10.10 Курсы валют по карточным операциям 10.10.18

10.10 Остатки средств на корсчетах банков 10.10.18

10.10 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 09.10.18

• дальше…

10.10 Стоимость солнечных модулей в 2018 году снизилась на 25% — EnergyTrend

10.10 «Нафтогаз» удержал $9 млн переплат «Газпрома» за транзит в счет оплаты долга по Стокгольмскому арбитражу

10.10 Нефть стабильна в ожидании урагана «Майкл», Brent держится у $85 за баррель

10.10 Рост цен производителей в Украине в сентябре замедлился до 1,2% – Госстат

10.10 СУГ в рознице 10 октября дня подорожал в среднем на 20 коп

10.10 МВФ ожидает в 5-летней перспективе снижение уровня совокупного госдолга Украины до 53% ВВП

10.10 С момента запуска в Украине малой приватизации удалось продать 84 объекта

10.10 Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил планы возобновить закупку газа у Туркмении с января 2019 г

09.10 Инфляция в Украине в сентябре подскочила до 1,9%, в годовом измерении замедлилась до 8,9% - Госстат

09.10 Минфин повысил ставку по 15-16-мес. ОВГЗ в долларах до 7,5% и по 8-мес. ОВГЗ в евро до 4,6%

• дальше…

10.10 Мнучин: Вопрос курса юаня должен стать частью торгового соглашения между США и КНР

10.10 Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

10.10 США приняли стратегию по защите от электромагнитного оружия

10.10 Отток капитала из России набирает обороты

10.10 Минфин Турции призвал бизнес снизить цены из-за инфляции

09.10 Доклад, который Россия хотела протолкнуть в ПАСЕ, перенесли на январь - И.Геращенко

09.10 Трамп принял отставку постпреда США при ООН Никки Хейли

09.10 Bellingcat рассказал, как выяснил имя второго подозреваемого в отравлении Скрипалей

09.10 Польша переходит с российского на американский газ

09.10 Brexit создает риски для деривативов на 41 трлн фунтов - Банк Англии

09.10 МФВ снизил прогноз роста мирового ВВП в 2018-2019 гг

09.10 «Левада-центр» сообщил о падении рейтинга доверия Путину на 20 процентов за год

09.10 Bellingcat назвал имя второго подозреваемого в отравлении в Солсбери

08.10 Как латвийская «партия регионов» ломает игру Путину

08.10 Власти Китая заподозрили экс-президента Интерпола в коррупции

• дальше…

10.10 Шулявский мост снесут в ноябре

09.10 Киесовет разрешил движение транспорта на скорости до 80 км/ч на 17 улицах столицы

09.10 «Нафтогаз», «Киевнерго» и «Киевтеплоэнерго» подписали мировое соглашение

09.10 С 1 января 2022 года в Украину могут вернуться обязательные регулярные техосмотры транспортных средств

08.10 В Украине с сегодняшнего дня восстановили контроль скорости на дорогах: перечень трасс

04.10 Патрульная полиция начнет фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с 8 октября

04.10 Кабмин разрешил обмен паспорта в форме книжки на ІD-карточку

04.10 Застройщики рискнули повысить цены на жилье

03.10 В Киеве дорожает аренда однокомнатных квартир

03.10 Кабмин принял решение начать отопительный сезон с 15 октября - Гройсман

02.10 Под Киевом заработала система видеонаблюдения с распознаванием номеров авто

02.10 Киевтеплоэнерго выкупило имущество компании Ахметова

02.10 Бич застройщиков. Почему цены на жилье в Киеве могут вырасти

28.09 Патрульная полиция получила лазерные измерители скорости TruCAM

28.09 У Кличко объяснили, почему новый закон о парковке не заработал полностью

• дальше…

10.10 Выстрел себе в ногу: Зачем Гриценко превращает себя в «агента Кремля»

10.10 Бардак в пятой колонне. Как Новинский и Захарченко будут отбирать голоса у Рабиновича и Бойко

10.10 «Пловец» с «Копьем». Пригодится ли ВСУ новая плавающая «эрзац-БМП»

09.10 Кто теперь боится Гацко. Садовый оставил Гриценко наедине с собственным рейтингом

09.10 Комитет ПАСЕ поддержал украинские изменения к резолюции о «прощении» РФ

09.10 Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на его территории - замначальника генштаба ВСУ

09.10 СБУ рассматривает версию диверсии в связи со взрывами на арсенале Минобороны в Черниговской области

09.10 Больше и дальше. Как в Украине улучшили РСЗО «Град» и «Смерч»

08.10 Луценко не намерен повторно вносить в Раду представление о снятии неприкосновенности с депутата Дунаева (ОБ)

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Вилкула (ОБ) законным

08.10 Метаморфозы кума. Как Медведчуку позволили побыть маленьким Путиным

08.10 Как в песок. Почему Кирилл считает, что Варфоломея придумали в Генштабе Украины

08.10 Регламентный комитет Рады считает представление на снятие неприкосновенности с депутата Колесникова (ОБ) законным

08.10 Поэтапная стратегия. Как в Украине возрождают боевую авиацию

08.10 ЕС обвинил Россию в нарушении прав Сенцова

• дальше…

10.10 Google Call Screen — функция для борьбы со спамом и для тех, кто не любит принимать звонки от неизвестных номеров

10.10 Страны ЕС предварительно договорились о сокращении автомобильных выбросов СО2 на 35% к 2030г

10.10 BlaBlaCar решил ввести платные услуги для пассажиров с ноября

10.10 Pixel 3 и 3 XL: чем отвечают конкурентам новые смартфоны Google

10.10 Исследование: прибыльность биткоин-майнинга упала, несмотря на рекордные доходы в $4,7 млрд

09.10 Представлен смарт-дисплей Google Home Hub

09.10 Facebook представила собственный умный дисплей для видеоконференций

09.10 Google ужесточит правила доступа к данным Gmail для сторонних приложений

09.10 Microsoft позволит играть в игры для Xbox где угодно и на чем угодно

09.10 Названы самые экономичные сити-кары

09.10 В Apple придумали добавить в перо ультразвуковые датчики

09.10 Социальную сеть Google+ закроют для пользователей

08.10 Amazon научила голосовой помощник Alexa связывать разные умения

08.10 Mazda рассчитывает к 2030 году полностью перейти на электромобили и гибриды

08.10 Первая ступень Falcon 9 впервые вернулась на космодром в Калифорнии

• дальше…

04.09 Все больше американских компаний предоставляют молодым отцам оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком

03.09 Можно ли сократить вашу рабочую неделю до одного дня?

31.08 Mastercard передает Google информацию о покупках

20.08 Как развить способность к адаптации с помощью упражнений

20.08 ИИ может стать главной угрозой финансовой стабильности

17.08 6 лайфхаков «коммуникационной гигиены» для эффективного антикризисного менеджмента

16.08 Опубликован рейтинг самых прибыльных профессий в США

15.08 Как выжить на работе и остаться счастливым: пять советов

13.08 Как правильно браться за трудную работу

10.08 Как украинским программистам получать американские зарплаты

10.08 МАМІ: обсяг ринку маркетингових сервісів у 2018 році зросте до 5 317 млн гривень

09.08 Надо ли работодателям избавляться от невыносимых сотрудников

09.08 Как мобильные операторы воюют из-за 3G рекламы

07.08 Украинский рынок медийной интернет-рекламы в 1 полугодии превысил 1 млрд грн

06.08 Как правильно просить коллег о помощи

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно