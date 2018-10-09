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«Днепроспецсталь» за 9 мес. снизила выпуск проката на 1,1%
07:53 09.10.2018 |
Электрометаллургический завод "Днепроспецсталь" (Запорожье) в январе-сентябре 2018 года снизил выпуск готового проката, по оперативным данным, на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 124,8 тыс. тонн.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" представитель предприятия, за этот период завод сократил выплавку стали на 2,7% - до 187,3 тыс. тонн.
В сентябре завод выплавил около 19 тыс. тонн стали, произвел около 12 тыс. тонн проката.
Как сообщалось, завод в 2017 году нарастил производство товарной продукции на 30,1% по сравнению с 2016 годом - до 8 млрд 187,117 млн грн в действующих ценах, при этом нарастив выплавку стали на 9,1% - до 258,568 тыс. тонн, проката - на 11,8%, до 169,226 тыс. тонн.
"Днепроспецсталь" - единственный в Украине производитель сортового проката и поковки из специальных марок стали: нержавеющей, инструментальной, быстрорежущей, подшипниковой, конструкционной, а также из жаропрочных сплавов на основе никеля.
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