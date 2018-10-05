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АМКУ закрыл дело по жалобам lifecell об отсутствии конкуренции между Киевстар и Vodafone
07:58 05.10.2018 |
Антимонопольный комитет Украины закрыл дело по заявлению lifecell об отсутствии конкуренции между Киевстар и Vodafone в регионах, где те имеют численное преимущество. Об этом LIGA.net сообщила государственный уполномоченный АМКУ Мария Процишен.
Решение было принято единогласно.
Напомним, летом 2015 года мобильный оператор lifecell обратился в АМКУ с жалобой на Киевстар и Vodafone (тогда МТС Украина). В компании посчитали, что синий и красный операторы намеренно не конкурируют друг с другом в регионах, где каждый из них имеет существенное преимущество (Vodafone - на востоке, Киевстар - на западе). lifecell хотел чтобы конкуренты снизили свои цены в этих регионах.
В комитете с тезисом об отсутствии конкуренции не согласились. По итогам исследования в АМКУ решили, что монопольного положения в указанных случая нет.
В АМКУ посчитали, что клиенты могут купить карту любого из операторов, а между Киевстаром и Vodafone происходит постоянная конкуренция: миграция абонентов, соревнование за радиочастотный ресурс, инвестиции, тарифные войны.
В lifecell подчеркнули, что по их мнению значительный объем вопросов относительно сути нарушений не было исследовано и освещено.
"Компания не согласна с принятым АМКУ решением о закрытии производства по делу и будет требовать полного, всестороннего и прозрачного исследования всех указанных вопросов", - отметили в компании.
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