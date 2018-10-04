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«Укроборонпром» создаст совместную с Минобороны рабочую группу по вопросам стандартизации для оптимизации работ по ГОЗ
07:46 04.10.2018 |
Госконцерн "Укроборонпром" создаст совместную с Министерством обороны рабочую группу по вопросам стандартизации с целью совершенствования системы исполнения гособоронзаказа (ГОЗ).
Как сообщила во вторник пресс-служба госконцерна, соответствующее решение принято по итогам прошедшего на ГП "НПК "Фотоприбор" (Черкассы) под руководством главы "Укроборонпрома" Павла Букина совещания по актуальным вопросам работы оборонной отрасли.
"Речь идет о необходимости внесения изменений в действующие в ОПК госстандарты. Их цель - упростить процесс оборонного производства и приемки военной техники, а также уменьшить расходы и сократить сроки производства", - отмечают в госконцерне, уточняя: предлагается отменить устаревшие, неактуальные в современных условиях требования к военной технике времен б. СССР, предусмотренные отраслевым генсоглашением по вопросам регулирования трудовых отношений.
"К примеру, действующие стандарты требуют от военной техники обеспечение требований радиационной стойкости. В Украине нет соответствующих технических условий для таких испытаний. Чтобы их осуществить, украинский производитель должен прибегнуть к услугам соответствующего учреждения в г. Семей (Казахстан, до 2007 года - Семипалатинск - ИФ)", - отмечается в сообщении.
Среди устаревших чрезмерных требований к оборонной продукции, по оценкам "Укроборонпрома", - обеспечение ее работы в нехарактерных для Украины условиях температуры до минус 50 градусов по Цельсию, ее полная функциональность в условиях разреженной воздушной среды и т.п.
Как отмечает пресс-служба, рабочей группе также поручено инициировать создание на украинском оборонном рынке единой конкурентной среды для отечественных и иностранных производителей оборонной продукции при закупках ВВТ по ГОЗ, учитывая наличие в действующей системе ГОЗ преимуществ для иностранных оборонных поставщиков.
Также участниками совещания принято решение инициировать перед Кабинетом министров изменения к отраслевому генсоглашению по вопросам регулирования трудовых отношений. По оценкам госконцерна, предусмотренные в нем механизмы противоречит рыночным законам, в частности, искусственно ограничивают уровень зарплаты специалистов ОПК, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в новых условиях в связи с заявленными Киевом планами по перевооружению ВСУ до 2020 года вооружением по стандартам НАТО правительство совместно с ОПК приступило к отработке мер по созданию оптимальных условий для перехода украинской оборонной промышленности на стандарты НАТО.
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