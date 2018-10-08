«Укрзализныця» планирует усилить маркетинг и ремонтную вертикаль «Пассажирской компании»

"Укрзализныця" планирует реформировать филиал "Пассажирская компания", усилив маркетинг, управление вокзалами и ремонтную вертикаль.

"С целью найти дополнительные финансовые источники в ситуации, когда пассажирские перевозки глубоко убыточны, а государство не компенсирует эти расходы, "Укрзализныця" активизирует работу по реформированию пассажирской вертикали", - сообщила пресс-служба на сайте компании со ссылкой на директора по стратегическому развитию и инвестиционной политике "Укрзализныци" Антона Саболевского.

По его словам, специалисты уже подготовили и вынесли на рассмотрение комитета по реформированию "Укрзализныци" предложения по дальнейшему реформированию филиала "Пассажирская компания".

"В частности, функцию маркетинга предполагается вывести в отдельную составляющую и усилить. Также планируется отделить направление по управлению вокзалами в рамках подготовки к созданию филиала "Укрзализныци" по управлению вокзалами, чьей задачей будет - выйти на самоокупаемость", - отмечается в сообщении.

Третьим важным шагом, по словам А.Саболевского, станет четкое распределение между вертикалями по ремонту и эксплуатации подвижного состава с соответствующим подчинением линейных подразделений.

"Такая модель сможет помочь филиалу "Пассажирская компания" осуществлять его коммерческую функцию и повысить доходность", - отметил он.

По словам А.Саболевского, для обеспечения стабильной работы железнодорожных пассажирских перевозок в ближайшие пять лет в это направление необходимо инвестировать 111,6 млрд грн.

В компании также напомнили, что в 2017 году убытки от пассажирских перевозок составили 10 млрд грн, из которых 6 млрд грн пришлись на долю дальнего следования.

С 1 октября вступил в силу второй этап индексации железнодорожных пассажирских тарифов - увеличение на 12%.

Ранее ставка тарифа "Укрзализныци" на пассажирские перевозки была проиндексирован 30 мая 2018 года также на 12%. Суммарно в 2018 году базовый тариф железнодорожной компании на пассажирские перевозки увеличился на 25,4%.