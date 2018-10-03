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«JTI Украина» может сократить в 2018г производство сигарет на 40%
18:56 02.10.2018 |
"JTI Украина", входящая в состав международной табачной компании JTI со штаб-квартирой в Женеве (Швейцария), планирует в 2018 году произвести 12 млрд штук сигарет, что на 40% меньше, чем в прошлом году.
"В прошлом году "JTI Украина" произвела 20 млрд штук сигарет. Это общая цифра для внутреннего и экспортных рынков. В 2016 году этот показатель был почти на 5 млрд больше. Таким образом, и по нашей компании, и по индустрии в целом мы наблюдаем сокращение объема производства. Пока такие тенденции сохраняются. В 2018 году мы намерены произвести 12 млрд штук сигарет", - сообщил генеральный директор "JTI Украина" Пол Холловей в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
По его словам, уменьшение компанией производства связано с двумя основными факторами - покупательной способностью украинцев и потерей объема на традиционных экспортных рынках из-за уменьшения потребления.
"Именно поэтому я рад, что наша фабрика в Кременчуге расширяет экспортную базу. В список наших экспортных рынков добавились такие страны, как Мексика, Тайвань, Кот-д'Ивуар и Южная Корея. Традиционными рынками в нашем портфеле остаются Грузия, Армения, Азербайджан, Молдова. Мы обеспечили поступления более $100 млн валютной выручки от экспорта...Конечно, я бы уже завтра хотел увеличить экспорт вдвое, и мое желание, чтобы наша фабрика производила как можно больше ", - отметил П.Холловей.
"JTI Украина" 80% продукции поставляет через главного дистрибьютора "Тедис Украина", остальные 20% - по прямым контрактам с крупными сетями, например АТБ.
П.Холловей сообщил, что доля JTI на украинском рынке по состоянию на август оценивалась в 22,5%.
"Есть какая-то доля на рынке, к которой мы не имеем доступа и не можем иметь ввиду чрезвычайно низких цен. И я не хочу вести никаких игр в этом направлении, потому что я не смогу обеспечить зарплаты своим работникам: нужно будет выключить свет и закрыть офис. У нас нет сигарет, которые мы продаем ниже себестоимости", - сказал он.
По словам гендиректора, сейчас на украинском табачном рынке есть четыре основных игрока - три международные компании и Львовская табачная фабрика с 10% долей рынка.
JTI - одна из крупнейших международных табачных компаний. В Украине представлена табачной фабрикой в Кременчуге (Полтавская обл.). Продукция компании реализуется в Украине, а также экспортируется в 17 стран. Доля экспорта составляет 34%, остальная часть продукции реализуется на внутреннем рынке. Наиболее известными брендами компании являются Sobranie, Winston, Camel, Glamour и LD.
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