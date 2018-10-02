«Богдан» договорился с «Электротяжмашем» о производстве электродвигателей для троллейбусов

Корпорация "Богдан" договорилась с государственным предприятием "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) о производстве электродвигателей для троллейбусов корпорации.





Об этом говорится в сообщении "Богдана", передают Українськi Новини.

"Автомобильная корпорация "Богдан Моторс" подписала контракт сроком на 5 лет с харьковским государственным предприятием "Электротяжмаш". Согласно договору, харьковские машиностроители изготовят электродвигатели для троллейбусов "Богдан", а также обеспечат реализацию программ их гарантийного и послегарантийного обслуживания", - говорится в нем.

Согласно сообщению, "Богдан Моторс" планирует наращивать производственные мощности и покупать ежегодно минимум 100-120 таких двигателей, в гривневом эквиваленте может выражаться на уровне 30 млн гривен.

Контракт подписан на 5 лет.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году по сравнению с 2016 государственное предприятие "Завод "Электротяжмаш" (Харьков) увеличил чистую прибыль на 35%, или на 2,2 млн гривен, до 8,5 млн гривен.

"Электротяжмаш" - один из крупнейших в Украине производителей энергетического оборудования - выпускает гидро- и турбогенераторы, электродвигатели мощностью от 160 Вт до 12,5 МВт, уникальные электрические машины для прокатных станов.

В 2017 году входящая в корпорацию "Богдан" автомобильная компания "Богдан Моторс" увеличила убыток в 2,3 раза до 635,078 млн гривен по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году по сравнению с 2016 годом корпорация "Богдан" увеличила производство автобусов на 41%, или на 32 единицы до 110 автобусов.

Корпорация "Богдан" создана в феврале 2005 года 20 предприятиями-производителями и реализаторами автомобильной и автобусной техники.