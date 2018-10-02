Киевтеплоэнерго выкупило имущество компании Ахметова

КП Киевтеплоэнерго 27 сентября заключило соглашение с ПАО Киевэнерго Рината Ахметова по выкупу имущества и техники на 269,4 млн грн, сообщают Наші Гроші со ссылкой на данные в ProZzoro.





Отмечается, что из этих денег 80,9 млн грн пойдет на 200 транспортных средств и машин, среди которых самыми дорогими являются автокраны, экскаваторы и грузовые шасси более чем по 1 млн грн. Еще 188,5 млн грн отведено на 46 тыс. единиц имущества, которое Киевэнерго должно было передать до 1 октября.

Самой дорогой в перечне имущества оказалась гидромуфта 650 SVTL. Ее Киевтеплоэнерго купило за 4,3 млн грн. Две следующие позиции - участок теплосети от тепловой камеры TK404 к TK315 по улице Саксаганского и участок Т / М-9 от ТЭЦ №6 - обошлись КП в целом в 7,3 млн грн.

Работы по определению базовой линии объемов выбросов парниковых газов обошлись коммунальщикам в 2,3 млн грн. Еще 907 тыс. грн. заплатят за 207 тонн угля АО (25-70) по 4,7 тыс. грн за тонну.

Также в перечне есть средства защиты от подслушивания: устройства защиты речевой информации Базальт-4ГА по 179 грн и Базальт-2ГС за 128 грн., генераторы шума Базальт-5ГЕШ за 12 тыс. грн. и Марс ТСО 4-2 за 2 тыс. грн.

Кроме того, в опись имущества включили искусственную елку (7 тыс. грн) и кусты сирени по 15 грн. Многое имущество, в том числе, офисная мебель, оценено в одну копейку, отмечает сайт.

Напомним, в 2001 году КГГА заключила с акционерной энергоснабжающей компанией Киевэнерго соглашение о реализации проекта управления и реформирования энергетического комплекса города Киева.

В 2016 году Киевсовет прекратил действие соглашения, после чего началось возвращение энергокомплекса в управление городу. Однако в этом году в апреле Киевсовет продлил действие соглашения до 31 июля для прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов в части пользования имуществом ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательного завода Энергия.

В мае поставщиком горячей воды и отопления в Киеве вместо Киевэнерго определили Киевтеплоэнерго, но для оказания этих услуг ему нужно передать не только объекты коммунальной собственности, но и ряд интегрированных в энергокомплекс дополнительных вспомогательных приборов, инструментов, оборудования, машин, механизмов и т.п., принадлежащих Киевэнерго.