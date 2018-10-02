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«Укртрансгаз» подписал контракты на поставку 2,22 млрд куб. м газа
17:07 02.10.2018 |
АО "Укртрансгаз" (УТГ) подписал все контракты по итогам объявленных в июне тендеров на поставку 2 млрд 220,1 млн куб. м природного газа для производственно-технологических нужд и балансировки.
Согласно сообщениям в системе закупок ProZorro, в конце сентября были подписаны два договора с ООО "ЭРУ Трейдинг" на поставку 350,9 млн куб. м газа за 2 млрд 942,15 млн грн и один - с LLC Trafigura Ukraine на поставку 134 млн куб. м газа на 1,126 млрд грн.
В конце августа "Укртрансгаз" подписал семь контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку 1 млрд 518,3 млн куб. м газа за 12 млрд 642,1 млн грн и один - с Trafigura Ukraine на поставку 216,9 млн куб. м газа на 1,779 млрд грн.
Еще один из 12 объявленных 22-23 июня тендеров УТГ (на поставку 216,9 млн куб. м газа) не состоялся из-за допуска к нему менее двух участников.
Как сообщалось, на участие во всех 12 тендерах (10 - по 216,9 млн куб. м и два - по 134 млн куб. м) подали заявки НАК "Нафтогаз Украины" и LLC Trafigura Ukraine, ООО "ЭРУ Трейдинг" - в трех тендерах, ООО "ДТЭК Трейдинг" и ЧАО "Укрнафтобуриняя" - в двух тендерах.
Сроки поставки газа - с 1 сентября-2018 по 30 апреля 2019 года.
Конечная стоимость газа, подлежащая оплате "Укртрансгазом" в пользу победителей тендеров, будет определяться с учетом котировок на германском газовом хабе NetConnect Germany (NCG) в период поставки топлива.
"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны.
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