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Группа «Текстиль-Контакт» намерена в декабре открыть новое текстильное производство в Чернигове
14:52 03.10.2018 |
Группа компаний "Текстиль-Контакт", одна из крупнейших торгово-производственных групп на рынке легкой промышленности Украины, в 2018-2019 году намерена инвестировать ориентировочно 20-30 млн грн в создание нового производства тканей в Чернигове.
Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании, решение о создании нового производства принято в связи с тем, что "Текстиль-Контакт" отказался от реализации ранее заявленного проекта по выпуску тканей совместно с компанией "Богуславский текстиль" на ее мощностях.
"После выхода из управления компанией "Богуславский Текстиль", "Текстиль-Контакт" не отказался от амбициозных планов по восстановлению статуса производителя тканей на территории Украины в 2018 году", - отмечают в компании.
В связи с этим в сентябре группа приступила к ремонту цехов и монтажу оборудования по производству тканей в Чернигове.
Запуск производства намечен на декабрь 2018 года. Мощность экспериментального производства составит 2-3 млн погонных метров ткани в год. Планируется создать до 80 рабочих мест.
Планируемый ассортимент выпускаемой продукции - хлопчатобумажные ткани постельной и ведомственной группы, а также ткани для спецодежды.
Как сообщалось, до 2014 года основным производственным активом группы являлась крупная текстильная фабрика в Донецке (на сегодня заморожена), где работало 700 человек, а производственные мощности составляли около 2 млн погонных метров ткани в месяц.
"Текстиль-Контакт" основан в 1995 году и сегодня представляет холдинг, объединяющий различные направления активов: оптовая и розничная торговля, импорт тканей, фурнитуры и домашнего текстиля, а также пошив спецодежды (в том числе военного обмундирования).
Ассортиментный ряд - более 30 000 видов тканей из 27 стран мира и 20 тыс. наименований товаров в категориях: фурнитура, пошив одежды, декор и домашний текстиль.
Производство группы компаний - швейная фабрика "ТК-Стиль" (Чернигов); производство по пошиву спецодежды; фабрика по производству изделий домашнего текстиля; производство ниток ТМ "Барва".
Дистрибуторская сеть группы - более 16 тыс. кв. м оптово-розничных торговых площадей по всей Украине. Сеть представлена гипермаркетами "Каштан" (розничная и оптовая торговля тканями), магазинами швейной фурнитуры "ТК-Фурнитура", магазинами "Домашний текстиль", интернет-магазином www.tk.ua.
Основателем группы компаний "Текстиль-Контакт" является украинский бизнесмен и общественный деятель Александр Соколовский.
Оборот группы в 2017 году составил около 850 млн грн.
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