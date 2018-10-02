«ДТЭК Энерго» реструктуризировал $217 млн банковского долга

"ДТЭК Энерго" в сентябре завершил реструктуризацию $217 млн банковского долга на условиях реструктуризации займов, достигнутых в 2017 году, в результате чего $67 млн было конвертировано в еврооблигации, а $150 млн - в банковский долг, говорится в полугодовом отчете компании, обнародованном на ее сайте.





Согласно ему, показатель отношения чистого долга к EBITDA энергохолдинга "ДТЭК Энерго" в первом полугодии 2018 года снизился до 1,96 с 2,44 на конец 2017 года, а долг компании на 30 июня составлял $2,194 млрд.

Как сообщалось, "ДТЭК Энерго" завершил первое полугодие 2018 года с чистой прибылью $202 млн против $37 млн чистого убытка в первом полугодии 2017 года. Выручка холдинга возросла на 22,7% - до $3,11 млрд, а EBITDA - на 27,3%, до $490 млн.

Энергохолинг ДТЭК был создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.