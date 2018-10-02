АМКУ готовится признать монопольное положение сети АЗС «Приват»

Антимонопольный комитет принял предварительные выводы в рамках двухлетнего расследования в отношении крупнейшей в стране консолидированной сети АЗС «Приват». Комитет готовится обвинить операторов АЗС «Привата» в злоупотреблении монопольным положением, им грозит штраф в объеме до 10% от товарооборота за 2017 г.

Речь идет о расследовании №143-26.13/153-16, начатом в октябре 2016 г. Изначально претензии комитета касались 75 компаний-операторов АЗС. В феврале 2018 г. перечень фигурантов расширился до 178 компаний, включая ПАО «Укрнафта», «Укртатнафта» и ПТФ «Авиас».

По данным enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий.

Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. По данным Единого реестра судебных решений, четыре компании, обвиняемые АМКУ в сговоре, обжаловали предварительные выводы комитета и потребовали через суд запретить ему принимать дальнейшие процессуальные действия в рамках этого расследования.

В частности, иски поданы от компаний «Энсис», «Малан Плюс», «Порто Ленд», и «Касео Союз».

Список операторов сети АЗС группы «Приват», обжаловавшие предварительные выводы АМКУ:

Название компании Бренд Количество АЗС, шт Область Период управления АЗС Энсис ANP 33 Николаевская Февраль-август 2017 Порто Ленд ANP 18 Ривненская Февраль-август 2017 Касео Союз Авиас 22 Хмельницкая Февраль-август 2017 Малан Плюс Авиас 21 Ривненская Февраль-май 2016

11 сентября ООО «Порто Ленд» подало в Ривненский окружной административный суд ходатайство об обеспечении иска, с просьбой запретить любым органам и структурным подразделениям АМКУ совершать действия, связанные с рассмотрением этого дела. Суд счел доводы компании необоснованными и в ходатайстве отказал.

Напомним, с момента начала расследования АМКУ, группа «Приват» успела провести три массовых волны ротации компаний-операторов своих АЗС. В феврале 2017 г. подавляющее большинство компаний, управлявших АЗС «Привата» в 2014-2016 гг., начали процедуру банкротства.

По мнению опрошенных enkorr юристов, чтобы эффективно пресечь монополию «Привата» на региональных рынках и доказать управление этой сетью из единого центра АМКУ, необходимо проводить расследование не в отношении компаний-операторов, регулярно сменяющих друг друга, а компаний, которые владеют этими станциями.

Розничная сеть «Привата» состоит из 1609 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.

Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».

Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.