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АМКУ готовится признать монопольное положение сети АЗС «Приват»
15:49 01.10.2018 |
Антимонопольный комитет принял предварительные выводы в рамках двухлетнего расследования в отношении крупнейшей в стране консолидированной сети АЗС «Приват». Комитет готовится обвинить операторов АЗС «Привата» в злоупотреблении монопольным положением, им грозит штраф в объеме до 10% от товарооборота за 2017 г.
Речь идет о расследовании №143-26.13/153-16, начатом в октябре 2016 г. Изначально претензии комитета касались 75 компаний-операторов АЗС. В феврале 2018 г. перечень фигурантов расширился до 178 компаний, включая ПАО «Укрнафта», «Укртатнафта» и ПТФ «Авиас».
По данным enkorr, 13 июля 2018 г. АМКУ утвердил предварительные выводы в рамках этого расследования, согласно которым операторов 1625 АЗС группы «Приват» предлагается признать виновными в нарушении законодательства об экономической конкуренции, а именно совершении согласованных антиконкурентных действий.
Предварительные выводы в июле были направлены компаниям-ответчикам. По данным Единого реестра судебных решений, четыре компании, обвиняемые АМКУ в сговоре, обжаловали предварительные выводы комитета и потребовали через суд запретить ему принимать дальнейшие процессуальные действия в рамках этого расследования.
В частности, иски поданы от компаний «Энсис», «Малан Плюс», «Порто Ленд», и «Касео Союз».
Список операторов сети АЗС группы «Приват», обжаловавшие предварительные выводы АМКУ:
|
Название компании
|
Бренд
|
Количество АЗС, шт
|
Область
|
Период управления АЗС
|
Энсис
|
ANP
|
33
|
Николаевская
|
Февраль-август 2017
|
Порто Ленд
|
ANP
|
18
|
Ривненская
|
Февраль-август 2017
|
Касео Союз
|
Авиас
|
22
|
Хмельницкая
|
Февраль-август 2017
|
Малан Плюс
|
Авиас
|
21
|
Ривненская
|
Февраль-май 2016
11 сентября ООО «Порто Ленд» подало в Ривненский окружной административный суд ходатайство об обеспечении иска, с просьбой запретить любым органам и структурным подразделениям АМКУ совершать действия, связанные с рассмотрением этого дела. Суд счел доводы компании необоснованными и в ходатайстве отказал.
Напомним, с момента начала расследования АМКУ, группа «Приват» успела провести три массовых волны ротации компаний-операторов своих АЗС. В феврале 2017 г. подавляющее большинство компаний, управлявших АЗС «Привата» в 2014-2016 гг., начали процедуру банкротства.
По мнению опрошенных enkorr юристов, чтобы эффективно пресечь монополию «Привата» на региональных рынках и доказать управление этой сетью из единого центра АМКУ, необходимо проводить расследование не в отношении компаний-операторов, регулярно сменяющих друг друга, а компаний, которые владеют этими станциями.
Розничная сеть «Привата» состоит из 1609 заправок, работающих под 11 брендами. Это крупнейшая консолидированная сеть в стране. В ряде регионов они занимают более 40% от общего количества АЗС. Например, в Днепропетровской области из 475 станций 213, или 45%, работают под брендами группы «Приват». В Запорожской области эта доля составляет 43%, в Сумской и Ривненской - 40%, в остальных регионах - от 20 до 25%.
Многолетние наблюдения показывают, что АЗС группы «Приват» ведут полностью синхронную ценовую политику и обеспечиваются нефтепродуктами из единого источника - НПЗ «Укртатнафта».
Формально управление сетью АЗС «Привата» осуществляют более 50 юридических лиц, которые меняются с интервалом в полгода. По мнению участников рынка, частая смена юрлиц может производиться с целью ухода от налогов, во избежание штрафов от АМКУ за монопольное или доминирующее положение, а также за согласованные действия, которое эти станции осуществляют в половине украинских областей. В пользу этого говорит то, что проводимая «Приватом» массовая ротация юрлиц - трудоемкий и капиталоемкий процесс. Для каждого юрлица необходимо пройти процедуру постановки на учет плательщика НДС, разрыва и заключения нового договора аренды АЗС, оформления трудовых отношений с персоналом, перерегистрации кассовых аппаратов и лицензии (на торговлю алкоголем или табачными изделиями на АЗС) и перепродажи остатков топлива.
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