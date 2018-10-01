Через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн

«Основанием для принятия таких решений является ненадлежащее исполнение руководителями ПАО «ТАСкомбанк» своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финансового мониторинга, но не сделал этого», - сообщил НБУ в пятницу вечером.

Нацбанк установил, что 23 юрлица с февраля по октябрь 2017 года со своих счетов в ТАСкомбанке сняли наличку в размере 3,9 млрд грн на закупку вторичного сырья. «Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юридических лиц», - отмечают в Нацбанке.

При этом ТАСкомбанк установил этим клиентам «значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотренные соответствующим тарифным пакетом банка»: они платили 0,4% при стандартной комиссии в 1-1,3%.

Это не единственные подозрительные факты. НБУ называет еще пять странных совпадений:

1) Часть этих клиентов была зарегистрирована почти одновременно: в том числе восемь клиентов зарегистрировано 12.05.2016, двое - 24.06.2016, пять - в августе-сентябре 2016 года.

2) 20 из 23 клиентов на дату государственной регистрации имели незначительный размер уставного капитала (от 100 до 4000 грн).

3) Счета в ТАСкомбанке открыты клиентами в феврале-мае 2017 года.

4) Часть клиентов на дату государственной регистрации имела общих учредителей/конечных бенефициарных собственников (контролеров) и/или директоров; к тому же перед открытием счетов в банке у клиентов изменился состав учредителей.

5) Клиенты имели общих доверенных лиц, а часть из них - общий адрес регистрации местонахождения.

«Большинство наличных средств, которые якобы потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам (подавляющее большинство которых имеет регистрацию в оккупированном Крыму, некоторые из них фигурировали в уголовных процессах, причем среди них есть одна известная певица) за вторсырье, получали шесть физических лиц!», - установил Нацбанк.

Вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 000 тонн (!) вторсырья. Для их перевозки нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, но нет никаких данных, подтверждающих оплату таких перевозок.

«Стоит подчеркнуть, что упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров, описанные в разделе IV Типологического исследования Государственной службы финансового мониторинга Украины "Риски использования налички" за 2017 год», - подчеркнули в Нацбанке.

К тому же ТАСкомбанк предоставил НБУ недостоверную информацию, а именно:

1) Копии справок органов Государственной фискальной службы об отсутствии у клиентов задолженности по налогам, сборам, платежам, контролируемым органами ГФС. Эти документы, по информации органов ГФС, указанным выше клиентам банка не предоставлялись.

2) Документы по осуществлению некоторыми клиентами банка или их руководителями финансовых операций по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей. Однако документы с соответствующими реквизитами отсутствуют, а некоторые руководители указанных выше компаний вообще не имеют открытых счетов в банке или у них отсутствуют платежные карточки, номера которых указаны в соответствующих документах.

3) Копию договора с заводом-переработчиком на поставку вторичного сырья, наличие которого подтверждается этим заводом.

Банк вносил информацию о вышеупомянутых финансовых операциях в реестр финансовых операций по признакам обязательного финансового мониторинга и предоставлял ее в специально уполномоченный орган, однако у банка не было подозрений относительно отмывания средств, клиентам установили льготные тарифы для обслуживания и банк не отказывал им в проведении таких финансовых операций.

«Еще в соответствии с письмами, подписанными вышеуказанными руководителями ПАО «ТАСкомбанк», банк не выявил ​​отсутствие экономической целесообразности (смысла) финансовых операций своих клиентов, также у банка отсутствовали подозрения в части использования клиентами услуг для легализации криминальных доходов и отсутствовала информация о других противоправных действий», - отмечено в сообщении НБУ.

Нацбанк сообщил об этой схеме, поскольку он в рамках ст. 60 Директивы ЕС должен публиковать основания, на основании которых он применяет санкции в сфере предотвращения использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.

По итогам выявления вышеописанной схемы НБУ в феврале-марте 2018 года принял решение о несоответствии некоторых руководителей ТАСкомбанка требованиям законодательства. А рассказать о сути схемы НБУ решил после того, как уволенные из ТАСкомбанка руководители оспорили санкцию НБУ в суде.

Как сообщал FinClub, экс-председатель правления ТАСкомбанка Екатерина Мелеш и экс-член правления банка Марина Сокова, которые были уволены по требованию Национального банка, 31 августа подали в суд на регулятор.

В феврале 2018 года Нацбанк оштрафовал ТАСкомбанк на 6 млн грн за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга и потребовал уволить руководителя банка Екатерину Мелеш, поскольку ее деловая репутация стала испорченной на ближайшие 10 лет, а также ответственного за финансовый мониторинг банка - члена правления Марину Сокову.

ТАСкомбанк выполнил требования регулятора - они покинули банк: госпожа Мелеш перешла на должность заместителя председателя совета директоров группы «ТАС», а Сокова - на должность заместителя финдиректора группы.

После этого Сергею Тигипко пришлось вернуться на пост председателя правления.

С начала года 12 банков попались на нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга. Одним банкам удалось отделаться письменным предупреждением, кто-то заплатил штраф, а потом пошел судиться, а некоторые банки были вынуждены провести кадровые чистки.