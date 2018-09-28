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ПФТС исключила из биржевого реестра акции «Мотор Сичи»
17:32 28.09.2018 |
Фондовая биржа ПФТС исключила из биржевого реестра акции компании "Мотор Сич".
Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.
"27 сентября 2018 на основании пункта 5.26.4 правил ПАО "Фондовая биржа ПФТС" было принято решение об исключении акций ПАО "Мотор Сич" (код ЕГРПОУ 14307794, тикер MSICH) из биржевого реестра ПАО "Фондовая биржа ПФТС". Решение вступает в силу с 1 октября 2018 года", - говорится в нем.
Ранее обращение акций компании приостановлено решением Шевченковского районного суда Киева от 20 апреля текущего года.
Как сообщали Українські Новини, Служба безопасности Украины проводила следственные действия в компании "Мотор Сич" в Запорожье.
Ранее сотрудники Генеральной прокуратуры выявили присвоение менеджментом "Мотор Сичи" 350 млн гривен.
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