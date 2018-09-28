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СБУ задокументировала факты завладения имуществом «Электронмаша»
14:11 28.09.2018 |
Сотрудники Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности и Главного следственного управления СБУ в рамках мер по защите критической инфраструктуры задокументировали факты незаконного завладения частью целостного имущественного комплекса стратегического госпредприятия "Электронмаш" (Киев).
Согласно сообщению на сайте СБУ в пятницу, оперативники спецслужбы установили, что руководители "Электронмаша" организовали отчуждение объектов недвижимости госпредприятия общей площадью почти 80 тыс. кв.м.
"Киевская недвижимость "Электронмаша" незаконно стала собственностью коммерческих структур, часть из которых принадлежит близким родственникам руководства госпредприятия", - отмечается в сообщении.
В настоящее время причастным к противоправной схеме должностным лицам госпредприятия объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщалось, Министерство экономразвития и торговли 23 марта 2018 года освободило от должности директора Виктора Мову в связи со злоупотреблениями властью и служебным положением. Решение принято на основании информации СБУ о незаконном присвоении им совместно с другими лицами с 2000 года более 60 млн грн, незаконной приватизации производственных помещений предприятия общей площадью более 88,38 тыс. кв. м, оздоровительного лагеря и других активов в пользу некоего предприятия, учредителем которого является родственник В.Мовы.
В июле назначенный МЭРТ новому руководителю предприятия Сергею Ефименко удалось попасть на предприятие и приступить к обязанностям только при содействии наемной охранной структуры.
В свою очередь, на сайте ГП "Электронмаш" после увольнения В.Мовы была обнародована информация о недостоверности причин, повлекших его увольнение.
"На самом деле эти действия связаны с незаконным утверждением и регистрацией устава ГП "Электронмаш" Минэкономразвития в 2016 году в новой редакции без указания доли собственности трудового коллектива и приватизацией предприятия", - отмечали на нем.
Коллектив предприятия направлял обращения с просьбой разобраться в ситуации всем органам исполнительной власти,
"Электронмаш" выпускает, в частности, приборы питания бортовых электросетей городского транспорта: троллейбусов, трамваев, вагонов метрополитена и пассажирских вагонов железной дороги, а также бытовые счетчики газа, контрольно-кассовые аппараты для предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг.
Предприятие передано в сферу управления МЭРТ в 2014 году из сферы управления Министерства промышленной политики. В 2017 году было включено в группу предприятий, подлежащих приватизации.
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