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«Укрпродукт» в I пол.-2018 увеличил чистую прибыль до GBP0,4 млн
07:34 01.10.2018 |
"Укрпродукт Групп", крупный украинский производитель фасованного масла и плавленого сыра, благодаря позитивной курсовой разнице в GBP0,793 млн завершил первое полугодие 2018 года с чистой прибылью GBP0,408 млн по сравнению с GBP0,004 млн в первом полугодии 2017 года.
Согласно неаудированному отчету компании на Лондонской фондовой бирже, обнародованному в среду, выручка "Укрпродукта" сократилась на 0,6% - до GBP14,83 млн, валовая прибыль - на 26,6%, до GBP1,24 млн.
Операционный убыток составил GBP0,19 млн против GBP0,41 млн операционной прибыли в первом полугодии 2017 года.
По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма обязательств группы составила 522,9 млн грн (GBP15,1 млн), чистые активы 38,8 млн грн (GBP1,1 млн), тогда как свободные денежные средства - 4 млн грн (GBP0,1 млн).
Как указывает группа, ее доля на рынке украинского масла выросла на 1 процентный пункт (п.п.) - до 6,5%, на рынке плавленых сыров - на 0,5 п.п., до 9%.
При этом "Укрпродукт" отмечает рост спроса как на плавленые сыры, так и на твердый сыр одновременно с ростом конкуренции: на рынке свыше 10 игроков, пять из которых делают значительные инвестиции в продвижение продукции.
Группа добавляет, что увеличила продажи в сегменте кваса и безалкогольных напитков за счет новых продуктов с лимоном и имбирем.
В первом полугодии 2018"Укрпродукт" увеличила продажи фирменных продуктов (плавленый и твердый сыр, упакованное масло и спреды) на 4,5% - до GBP10,02 млн, напитков (квас и другие) - на 25,2%, до GBP0,61 млн, сократила небрендовых продуктов (сухое обезжиренное молоко, другие обезжиренные молочные продукты) - в 2,2 раза, до GBP1,82 млн.
"Укрпродукт" ожидает продолжения восстановления украинской экономики в 2018 году, однако отмечает остающиеся высокими риски снижения, в основном связанные с нарастающей внутренней политической напряженностью и геополитическими неопределенностями
"Укрпродукт Групп" является крупным украинским производителем фасованного масла, плавленого сыра и кваса. Производит молочные продукты под торговыми марками "Наш молочник", "Наш сырок", "Молендам", "Вершкова долына", квас под ТМ "Арсеньевский".
"Укрпродукт" завершил 2017 год с чистым убытком GBP1,12 млн, что на 24,9% лучше показателя 2016 года. Выручка выросла в 1,5 раза - до GBP30,53 млн.
По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма обязательств группы составила GBP11,3 млн.
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