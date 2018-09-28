Девелопер Arricano в I пол.-2018 сократил чистую прибыль на 12,6%, увеличил выручку на 14,5%

Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, по итогам первого полугодия 2018 года получила $13,9 млн чистой прибыли, что на 12,6% ниже показателя первой половины 2017 года.





Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в четверг, ее выручка увеличилась на 14,5% - до $14,8 млн.

В соответствии с документом, снижение прибыли связано с меньшим вкладом переоценки инвестиционной недвижимости: $9,77 млн в первом полугодии этого года против $15,63 млн в первом полугодии прошлого года.

В то же время совокупная прибыль компании за указанный период выросла на 4,6% - до $22,13 млн.

Прибыль компании до налогообложения на 30 июня 2018 года сократилась на 12,2% и составила $16,2 млн против $18,4 за аналогичный период 2017 года.

Среди достижений первого полугодия 2018 года Arricano называет рост справедливой стоимости своего портфеля еще на $19,1 млн - до $240,4 млн, а также повышение уровня наполняемости площадей с 98,8% до 99,7% и 68 новых арендных договоров по сравнению с 52 в первом полугодии 2017 года.

Как отмечается в отчете компании, средняя арендная ставка в торговых центрах Arricano достигла $18,5/кв. м в мес. (по состоянию на июнь 2017 года - $15,9/кв. м), за исключением гипермаркетов.

Чистая стоимость активов, согласно отчету, за полугодие возросла с $52,2 млн до $74,3 млн.

Банковские заимствования компании на конец первого полугодия 2018 года сократились на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили $39,5 млн. При этом по большинству из них средняя процентная ставка выросла до 11,5% (на первое полугодие-2017 она составляла 11,1%).

Кроме того, к 30 июня 2018 года Arricano имела $4 млн денежных средств и их эквивалентов и $57,8 млн небанковских кредитов.

Компания заявляет о продолжении развития проектов на трех земельных участках общей площадью 14 га, расположенных на Лукьяновке и Петровке в Киеве и на ул. Разумовской в Одессе.

Как сообщалось, Arricano в 2017 году получила $25,81 млн чистой прибыли, что на 9,8% выше показателя 2016 года. Ее выручка выросла на 19,3% - до $27,55 млн.

Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.

Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, а миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.

Компания владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Ей также принадлежит миноритарная доля 49,9% в ТРЦ Sky Mall.

Кроме того, три проекта Arricano Real Estate находятся на стадии девелопмента: ТРК "Лукьяновка" (рабочее название, открытие запланировано в конце 2017 года, инвестиции в реализацию проекта пока не озвучиваются) и ТРК "Петровка" в Киеве, а также ТРК Odessa Mall (прежнее название - ТРК "Разумовская", к середине августа 2015 года инвестиции оценивались в около $80 млн, открытие запланировано в третьем квартале 2018г) в Одессе.

По состоянию на конец июня 2018 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,45% голосующих акций. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежит 15,82% акций.