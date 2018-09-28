Финансовые новости
- |
- 28.09.18
- |
- 16:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Девелопер Arricano в I пол.-2018 сократил чистую прибыль на 12,6%, увеличил выручку на 14,5%
13:57 28.09.2018 |
Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, по итогам первого полугодия 2018 года получила $13,9 млн чистой прибыли, что на 12,6% ниже показателя первой половины 2017 года.
Согласно отчету компании, обнародованному на Лондонской фондовой бирже в четверг, ее выручка увеличилась на 14,5% - до $14,8 млн.
В соответствии с документом, снижение прибыли связано с меньшим вкладом переоценки инвестиционной недвижимости: $9,77 млн в первом полугодии этого года против $15,63 млн в первом полугодии прошлого года.
В то же время совокупная прибыль компании за указанный период выросла на 4,6% - до $22,13 млн.
Прибыль компании до налогообложения на 30 июня 2018 года сократилась на 12,2% и составила $16,2 млн против $18,4 за аналогичный период 2017 года.
Среди достижений первого полугодия 2018 года Arricano называет рост справедливой стоимости своего портфеля еще на $19,1 млн - до $240,4 млн, а также повышение уровня наполняемости площадей с 98,8% до 99,7% и 68 новых арендных договоров по сравнению с 52 в первом полугодии 2017 года.
Как отмечается в отчете компании, средняя арендная ставка в торговых центрах Arricano достигла $18,5/кв. м в мес. (по состоянию на июнь 2017 года - $15,9/кв. м), за исключением гипермаркетов.
Чистая стоимость активов, согласно отчету, за полугодие возросла с $52,2 млн до $74,3 млн.
Банковские заимствования компании на конец первого полугодия 2018 года сократились на 16,3% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составили $39,5 млн. При этом по большинству из них средняя процентная ставка выросла до 11,5% (на первое полугодие-2017 она составляла 11,1%).
Кроме того, к 30 июня 2018 года Arricano имела $4 млн денежных средств и их эквивалентов и $57,8 млн небанковских кредитов.
Компания заявляет о продолжении развития проектов на трех земельных участках общей площадью 14 га, расположенных на Лукьяновке и Петровке в Киеве и на ул. Разумовской в Одессе.
Как сообщалось, Arricano в 2017 году получила $25,81 млн чистой прибыли, что на 9,8% выше показателя 2016 года. Ее выручка выросла на 19,3% - до $27,55 млн.
Arricano Real Estate Plc специализируется на строительстве торгово-развлекательных центров, является одним из ведущих девелоперов на рынке недвижимости Украины.
Акции компании размещены на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи, а миноритарным акционером является британский инвестиционный фонд Dragon-Ukrainian Properties and Development plc.
Компания владеет и управляет пятью торговыми центрами в Украине общей площадью 147,8 тыс. кв. м: "РайON" и "Проспект" в Киеве, "Солнечная галерея" в Кривом Роге, City Mall в Запорожье и "Южная галерея" в Симферополе (Крым). Ей также принадлежит миноритарная доля 49,9% в ТРЦ Sky Mall.
Кроме того, три проекта Arricano Real Estate находятся на стадии девелопмента: ТРК "Лукьяновка" (рабочее название, открытие запланировано в конце 2017 года, инвестиции в реализацию проекта пока не озвучиваются) и ТРК "Петровка" в Киеве, а также ТРК Odessa Mall (прежнее название - ТРК "Разумовская", к середине августа 2015 года инвестиции оценивались в около $80 млн, открытие запланировано в третьем квартале 2018г) в Одессе.
По состоянию на конец июня 2018 года акционерами Arricano Real Estate Plc выступали компании Retail Real Estate O.U., Dragon-Ukrainian Properties and Development Plc, Deltamax Group O.U., а также Рауно Тедер и Йюри Польд. Конечным и мажоритарным бенефициаром Arricano является эстонец Хиллар Тедер, который опосредованно владеет 55,45% голосующих акций. Его старшему сыну Р.Тедеру принадлежит 15,82% акций.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Непроверяемый Сытник. Почему Луценко может не дождаться аудита НАБУ
|Не вся земля будет проходить через электронные торги, - гендиректор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев
|Доллар на межбанке 27 сентября продолжил активно дорожать
|Как с Томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|СБУ задокументировала факты завладения имуществом «Электронмаша»
|Девелопер Arricano в I пол.-2018 сократил чистую прибыль на 12,6%, увеличил выручку на 14,5%
|«ОТП Лизинг» и группа «Метинвест» реализовали проект финансового лизинга на $7,8 млн
|«Кузня на Рыбальском» в августе передала ряд мощностей «Строй-Реновации»
|Группа «ТАС» достигла предварительной договоренности о покупке судозавода «Завод «Кузня на Рыбальском»
|Госгеонедр выставило на аукцион 30 января Кадобнянское газовое месторождение
|Броварской завод порошковой металлургии в I полугодии-2018 нарастил убыток наполовину
Это интересно
|Сооснователь WhatsApp рассказал о давлении Цукерберга на мессенджер
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
|Shazam скоро перестанет показывать рекламу