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Госгеонедр выставило на аукцион 30 января Кадобнянское газовое месторождение
12:19 27.09.2018 |
Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедр) выставила на аукцион 30 января 2019 года спецразрешение на недропользование по Кадобнянском газовом месторождении в Ивано-Франковской области, сообщила пресс-служба ведомства.
Стартовая стоимость спецразрешения - 44,346 млн грн, заявки для участия в аукционе принимаются до 11 декабря.
Кроме того, на торги 30 января Госгеонедр выставила спецразрешения на Каменогорский участок гранитов в Винницкой области и месторождение подземных вод "Северное-1" (скважина №1) в Донецкой области.
Как сообщалось, ранее Госгеонедр анонсировала аукционы по 40 углеводородным участкам.
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