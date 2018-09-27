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McDonald's откажется от использования искусственных ингредиентов в популярных бургерах
11:48 27.09.2018 |
McDonald's Corp. откажется от искусственных ингредиентов в ряде своих продуктов, чтобы привлечь потребителей, которые, как уверены в компании, не хотят употреблять в пищу такие вещества, как, например, пропионат кальция или бензоат натрия.
Эти и другие искусственные добавки, выявленные в булочках, сыре и соусах для некоторых из наиболее известных бургеров McDonald's, более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.
В составе "Биг Мака", "Роял Чизбургера", а также в бургерах детского меню отныне не будет содержаться искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей, заявила компания.
McDonald's стремится стать более ориентированной на здоровое питание, ожидая, что это позволит компании вернуть к росту продаж на американском рынке, являющемся для нее основным, пишет газета The Wall Street Journal.
Весной этого года McDonald's стала использовать свежее, а не замороженное мясо при производстве "Роял Чизбургера". Кроме того, компания отказалась от искусственных добавок в наггетсах и перешла на использование сливочного масла вместо маргарина при приготовлении "Макмаффина" с яйцом.
Уже после этих изменений продажи наггетсов и бургеров выросли, отмечают в McDonald's.
Отказ от искусственных ингредиентов и их замена натуральными сократит срок хранения продуктов или потребует их дополнительного замораживания, предупредила компания.
В случае сыра и других продуктов заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, однако проблема возникает в случае маринованных огурцов, используемых в бургерах McDonald's.
В компании отмечают, что ей может потребоваться более двух лет, чтобы избавиться от искусственных добавок при приготовлении огурцов, добившись сохранения прежнего вкуса.
Согласно отчетности компании за второй квартал текущего года, сопоставимые продажи McDonald's в США выросли на 2,6%. Темпы их повышения, однако, оказались хуже консенсус-прогноза рынка, предусматривавшего рост на 3%.
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