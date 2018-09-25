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«Нафтогаз» планирует сменить модель продажи газа промпотребителям
18:11 25.09.2018 |
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" намерена перейти на новую модель ценообразования на газ для промышленных потребителей.
Об этом сообщил на пресс-конференции коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передают Українські Новини.
"С устаревшей модели, когда "Нафтогаз" продавал газ по прейскуранту, а цены изменялись ежемесячно, мы переходим к новой схеме, когда "Нафтогаз" продает газ напрямую лишь по долгосрочным контрактам, которые были заключены до этого времени, а новые контракты заключает "Нафтогаз трейдинг". Будет динамичная модель ценообразования, возможно будут изменяться цены несколько раз в день в соответствии с изменением цен на европейском рынке", - сказал он.
Витренко добавил, что "Нафтогаз" учредил три дочерние компании для поставок газа: бытовым потребителям будет поставлять газ газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины", газопоставляющая компания "Нафтогаз тепло" будет поставлять газ предприятиям теплокоммунэнерго и газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" будет поставлять газ промышленным потребителям.
По его словам, на текущей недели Кабмин обязательно должен принять решение о продолжении спецобязательств "Нафтогаза" по поставке газа населению и ТКЭ в том виде, в котором они были до этого времени, или внести изменения.
"Мы считаем что действующая система является неэффективной... Мы предлагаем эту систему кардинальным образом изменить. Мы предложили правительству и надеемся, что на этой неделе соответствующие изменения найдут свое отражение в новой редакции возложения спецобязательств на "Нафтогаз"... Правительство должно изменить структуру поставок газа населению... чтобы "Нафтогаз" смог напрямую поставлять газ по крайней мере тем бытовым потребителям, которые остались без других поставщиков", - отметил Витренко.
Как сообщали Українськi Новини, "Нафтогаз Украины" повысила на октябрь цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 9,4-9,7%, или на 1 189,2-1 248 гривен/тыс. куб. м до 13 438,8-14 586 гривен/тыс. куб. м (все цены указаны с НДС) в зависимости от условий потребления и оплаты по сравнению с сентябрем (12 249,6-13 338 гривен/тыс. куб. м.).
Кабинет Министров продлил до октября 2018 года действие постановления №187 о возложении специальных обязательств на Национальную акционерную компанию "Нафтогаз Украины" и областные газопоставляющие компании поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) природный газ без изменения текущих цен.
Таким образом, цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 октября останется на прежнем уровне - 4 942 гривен за тыс. куб. м, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов - 6 958 гривен за тыс. куб. м.
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