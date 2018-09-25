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Швейцарский инвестор вошел в капитал банка «Львов»
16:26 25.09.2018 |
Швейцарский акционер responAbility Participations AG оформил покупку пакета акций банка «Львов» в размере 40%.
Об этом свидетельствует информация из реестра юрлиц, физлиц-предпринимателей.
Контрольный пакет акций остался в собственности исландского инвестора Маргеира Петурсона.
Как сообщает пресс-служба банка, на следующем этапе responAbility купит акции новой эмиссии, в результате которой станет мажоритарным владельцем банка «Львов» с 51% акций.
responAbility Participations AG получила разрешение от НБУ на получение контроля над банком «Львов» в июне.
Эта компания управляет инвестициями свыше $3 млрд в 90 странах. Офисы компании находятся в Цюрихе и Женеве, а также в ЕС, Китае, Индии, Африке и Латинской Америке. responsAbility инвестирует в компании в сфере энергетики, сельского хозяйства и финансов.
Банк «Львов» является первым инвестиционным проектом responsAbility Participations AG в Украине.
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