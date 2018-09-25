В августе 2 банка нарушили норматив достаточности регулятивного капитала

В августе текущего года два банка нарушили норматив достаточности регулятивного капитала.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

Данный норматив, согласно требованиям НБУ, не должен быть ниже 10%.

Согласно данным регулятора, регулятивный капитал Мисто-банка по состоянию на 1 сентября составляет 64,2 млн гривен, а его норматив Н2 - 4,15%, а у банка "Кредит-Днепр" эти показатели соответственно - 311,6 млн гривен и 4,49%.

Самый высокий показатель у Альпари Банка - 626,3%, SEB Корпоративный банк - 546,31%, Украинского банка реконструкции и развития - 389,83% и банка "Фамильный" - 284,31%.

Норматив Н2 чуть более 10% по итогам июня зафиксирован у Мегабанка - 10,05% и ТАСкомбанка - 11,68%.

Как сообщали Українські Новини, норматив достаточности регулятивного капитала банков в августе снизился на 0,24 процентных пункта с 16,39% до 16,15%.