«Нафтогаз Украины» в октябре увеличит цену на газ для промпотребителей на 9,4-9,7%

НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября 2018 года увеличит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, на 9,7% (на 1189,2 грн) по сравнению с сентябрем - до 13 тыс. 438,8 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией, а также для 100%-ных "дочек" НАК.

Для других покупателей цена в следующем месяце также возрастет на 9,4% (на 1248 грн) - до 14 тыс. 586 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в Украине с 1 октября 2015 года в стране отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз Украины" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

