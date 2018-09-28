Финансовые новости
- |
- 28.09.18
- |
- 12:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
«ОТП Лизинг» и группа «Метинвест» реализовали проект финансового лизинга на $7,8 млн
07:48 28.09.2018 |
Компания "ОТП Лизинг" и ряд предприятий группы "Метинвест" в 2018 году реализовали проект финансового лизинга на общую сумму около $7,8 млн, сообщается в пресс-релизе "ОТП Лизинг".
Как говорится в сообщении, назначение финансирования - финансирование приобретения легковых автомобилей в рамках программы обновления автопарка группы "Метинвест", а также финансирование приобретения грузовых полувагонов в рамках программы обновления подвижного состава группы "Метинвест".
Срок лизинга - пять лет.
"Мы считаем, идея аутсорсинга автомобилей очень подходит тем, кто хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе: у "Метинвеста" это хорошо получается. Нам также очень приятно, что у группы компаний "Метинвест" и группы ОТП в целом есть перспектива совместного сотрудничества не только в Украине, но и за рубежом, и уже проводится определенная работа в данном направлении. Мы думаем, что эти наши первые контракты в Украине - только начало", цитирует пресс-служба "ОТП Лизинг" генерального директора компании Андрея Павлушина.
ООО ОТП Лизинг" - универсальная лизинговая компания, входит в состав европейской финансовой группы OTP Group.
"ОТП Лизинг" была основано в июне 2008 года как дочернее предприятие ОТП Банка.
"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.
Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Не вся земля будет проходить через электронные торги, - гендиректор ГП СЕТАМ Виктор Вишнев
|Доллар на межбанке 27 сентября продолжил активно дорожать
|Как с Томосом. Стартовал процесс лишения России права вето в Совбезе ООН
|Что подорожание нефти означает для Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«ОТП Лизинг» и группа «Метинвест» реализовали проект финансового лизинга на $7,8 млн
|«Кузня на Рыбальском» в августе передала ряд мощностей «Строй-Реновации»
|Группа «ТАС» достигла предварительной договоренности о покупке судозавода «Завод «Кузня на Рыбальском»
|Госгеонедр выставило на аукцион 30 января Кадобнянское газовое месторождение
|Броварской завод порошковой металлургии в I полугодии-2018 нарастил убыток наполовину
|McDonald's откажется от использования искусственных ингредиентов в популярных бургерах
Это интересно
|Универсал Volvo V60 нового поколения стал вседорожником
|Google разрешит рекламировать услуги обмена криптовалют в Японии и США
|Qualcomm обвиняет Apple в краже секретной информации для ее передачи Intel
|Сервис BlaBlaCar впервые стал прибыльным
|Microsoft добавила новые «умные» функции в Office
|Shazam скоро перестанет показывать рекламу
|Создатели Instagram уходят из компании