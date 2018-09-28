«ОТП Лизинг» и группа «Метинвест» реализовали проект финансового лизинга на $7,8 млн

Компания "ОТП Лизинг" и ряд предприятий группы "Метинвест" в 2018 году реализовали проект финансового лизинга на общую сумму около $7,8 млн, сообщается в пресс-релизе "ОТП Лизинг".





Как говорится в сообщении, назначение финансирования - финансирование приобретения легковых автомобилей в рамках программы обновления автопарка группы "Метинвест", а также финансирование приобретения грузовых полувагонов в рамках программы обновления подвижного состава группы "Метинвест".

Срок лизинга - пять лет.

"Мы считаем, идея аутсорсинга автомобилей очень подходит тем, кто хочет сосредоточиться на своем основном бизнесе: у "Метинвеста" это хорошо получается. Нам также очень приятно, что у группы компаний "Метинвест" и группы ОТП в целом есть перспектива совместного сотрудничества не только в Украине, но и за рубежом, и уже проводится определенная работа в данном направлении. Мы думаем, что эти наши первые контракты в Украине - только начало", цитирует пресс-служба "ОТП Лизинг" генерального директора компании Андрея Павлушина.

ООО ОТП Лизинг" - универсальная лизинговая компания, входит в состав европейской финансовой группы OTP Group.

"ОТП Лизинг" была основано в июне 2008 года как дочернее предприятие ОТП Банка.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США и имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.