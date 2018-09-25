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«Укртрансгаз» обвиняет облгазы РГК в невыполнении норм кодекса ГТС
07:59 25.09.2018 |
Оператор газотранспортной системы компании "Укртраснгаз" обвиняет облгазы Региональной газовой компании (РГК) в невыполнении норм кодекса газотранспортной системы (ГТС).
Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.
""Укртрансгаз" обратился к НКРЭКУ с жалобой на действия 24 операторов ГРС, которые отказались подписать типовую форму договора на транспортировку природного газа без протокола разногласий. Формат подписания договора с протоколом разногласий не предусмотрено действующей нормативной базой, поскольку типовой договор должен быть подписан в неизменном виде в соответствии с нормами постановления НКРЭКУ «Об утверждении Типового договора транспортировки природного газа»", - говорится в нем.
Согласно сообщению, такой шаг со стороны части операторов ГРС ставит в дискриминационное положение всех других контрагентов, подписали типовой договор, и создает предпосылки для искусственного привилегированного положения части субъектов рынка природного газа.
Кроме того, письменные отказа от подписания договоров транспортировки природного газа предоставили 5 компаний.
На сегодня "Укртрансгаз" получил со стороны заказчиков 349 подписанных договоров.
Среди подписавших договоры, 11 - операторов ГРС (облгазов), 28 - исполнителей ПСО (поставщик со специальными обязательствами) и 310 - остальные контрагенты.
Как сообщали Українськi Новини, НКРЭКУ не видит причин для пересмотра сроков внедрения системы суточного балансирования на рынке природного газа.
12 сентября на первой презентации информационной платформы суточного балансирования И.о. президента ПАО "Укртрансгаз" Андрей Хоменко заявил, что оператор ГТС не в состоянии обеспечить полноценную работу системы суточного балансирования рынка газа с 1 октября.
27 июля 2018 года НКРЭКУ отложила переход на суточное балансирование газа на два месяца - до 1 октября 2018 года.
Вместе с этим регулятор наложил на ПАО "Укртрансгаз" штраф в размере 850 тыс гривен за нарушения, которые привели к срыву сроков запуска суточного балансирования рынка газа с 1 августа.
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