В Украине запускают производство современных «скорых» на базе Hyundai

В Украине стартовало производство современных автомобилей скорой помощи, которые будут производиться на производственных мощностях компании Briorson Motors на базе модели Hyundai H350.

Об этом Укринформ сообщили в представительстве компании «Хюндай Мотор Украина».

«Автомобили выпускаются на производственных мощностях компании Briorson Motors на базе модели Hyundai H350 и соответствуют всем международным и украинским стандартам», - говорится в сообщении.

В планах компании уже в 2018 году выпустить 80 автомобилей, а в 2019 году планируется выпустить 500 единиц «скорой».

«Основной целью нашей компании является создание качественного продукта для оказания медицинской помощи в любых климатических зонах и в условиях бездорожья. В планах компании выпуск 80 автомобилей «Скорой помощи» и мобильных амбулаторий в 2018 году. В 2019 завод Briorson Motors планирует выпустить 500 единиц специализированной медицинской техники», - заявил представитель Briorson Motors Владислав Котляренко.

По словам Котляренко, Hyundai H350 был выбран как базовая модель, так как этот автомобиль признан в Евросоюзе лучшей моделью в своем классе по 12 параметрам.

«Мы сознательно выбрали базовой моделью для производства наших автомобилей Hyundai H350. Этот автомобиль на протяжении последних нескольких лет признается в Евросоюзе лучшей моделью в своем классе по 12 параметрам, среди которых - безопасность, производительность, вместимость, маневренность и экономичность », - отметил представитель Briorson Motors.

Также сообщается, что обслуживаться новые «скорые» смогут на 28 официальных СТО Hyundai по Украине.

«Большой склад запчастей (подвоз осуществляется ежеквартально), взаимозаменяемость деталей с некоторыми легковыми моделями марки, а также возможность обслуживать спецавтомобили на 28 официальных СТО Hyundai по Украине гарантируют бесперебойную работу транспорта», - говорится в сообщении.

Также, сообщается, первые автомобили «скорой» от Briorson Motors закупила медицинская клиника «Борис». До конца 2018 года клинике будет продано шесть автомобилей скорой помощи производства Briorson Motors.