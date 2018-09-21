НБУ отказал белорусскому Паритетбанку в покупке Сбербанка

Национальный банк отказал в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала Сбербанка (Киев) ОАО "Паритетбанк", мажоритарным владельцем которого является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.

Соответствующее решение 14 сентября 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка, в частности, в связи с непредставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.

Как сообщали Українські Новини, в декабре прошлого года белорусский государственный Паритетбанк уже подавал в НБУ документы на покупку Сбербанка, однако получил отказ.

В июне текущего года Паритетбанк во второй раз подал пакет документов в НБУ на покупку Сбербанка

ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году.

Его единственным собственником является "Сбербанк России".

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.