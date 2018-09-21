Финансовые новости
- |
- 21.09.18
- |
- 15:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
НБУ отказал белорусскому Паритетбанку в покупке Сбербанка
14:31 21.09.2018 |
Национальный банк отказал в согласовании приобретения существенного участия в размере 100% уставного капитала Сбербанка (Киев) ОАО "Паритетбанк", мажоритарным владельцем которого является Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ, передают Українські Новини.
Соответствующее решение 14 сентября 2018 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка, в частности, в связи с непредставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины.
Как сообщали Українські Новини, в декабре прошлого года белорусский государственный Паритетбанк уже подавал в НБУ документы на покупку Сбербанка, однако получил отказ.
В июне текущего года Паритетбанк во второй раз подал пакет документов в НБУ на покупку Сбербанка
ПАО "Сбербанк" (ранее - ПАО "Дочерний банк Сбербанка России", до этого - банк "НРБ") основан в 2001 году.
Его единственным собственником является "Сбербанк России".
Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции Проминвестбанка, Сбербанка и ВТБ Банка.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Депутаты предлагают разрешить водителям авто в Украине не иметь при себе «прав»
ТОП-НОВОСТИ
|Реальный ВВП во втором квартале рос быстрее ожиданий НБУ
|Депутат Рады Мураев вышел из партии «За життя»
|МИД в пятницу направил России ноту о желании Украины прекратить действие договора о дружбе
|Приморский провал Путина. Куда заведет Россию растущая ненависть к «Единой России»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|НБУ отказал белорусскому Паритетбанку в покупке Сбербанка
|Основной акционер «Био мед стекла» объявил о принудительном выкупе акций
Акции будут выкупаться по цене 0,14 грн за каждую простую акцию при номинальной стоимости 0,10 грн.
По итогам 2017 года "Био мед стекло" увеличило чистый убыток почти в пять раз по сравнению с 2016 годом - с 2,901 млн грн до 14,104 млн грн. Чистый доход от реализации продукции увеличился на 7,5% - до 254,695 млн грн.
|ЦГОК «Метинвеста» впервые поставил пробную партию окатышей в Великобританию
|КБ «Южное» через суд отменило неплатежеспособность банка «Новый»
|ПриватБанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев
|Днепроспецсталь за 8 мес. нарастила выпуск товарной продукции на четверть
|Ferrexpo в I полугодии нарастило уплату налогов и сборов в 2,4 раза
Это интересно
|Meizu V8 и Meizu V8 Pro: смартфоны с 5,7" экраном HD+
|Дебют смартфона Meizu 16X: экран без выреза и три камеры
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Lite с 6,26" дисплеем и тремя камерами
|Представлен смартфон Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition с подэкранным сканером отпечатков пальцев
|Необычный ботнет уничтожает скрытых криптовалютных майнеров
|Audi представила электрический кроссовер e-tron
|Кому понадобился бургер без мяса и кто будет его есть