Аэропорт «Борисполь» в отсутствие инвестора в 2019г планирует начать строительство грузового терминала

ГП "Международный аэропорт "Борисполь" планирует в 2019 году начать строительство нового грузового терминала даже при отсутствии инвестора.





Об этом сообщил генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в ходе конференции Global Outlook 2018 Европейской бизнес ассоциации в Киеве во вторник.

По его словам, существующая грузовая инфраструктура "Борисполя" формировалась в конце 60-х - начале 70-х гг. и рассчитывалась на обработку порядка 40 тонн грузов в день. "Сегодня мы обрабатываем 110-120 тонн грузов в день, что очень проблематично при существующей инфраструктуре", - отметил П.Рябикин.

По его словам, в последнее четыре года было очень много разговоров о привлечении инвесторов и о создании инвестиционного проекта по строительству грузового терминала в аэропорту, однако из-за того, что государство имеет достаточно мало механизмов привлечения инвесторов в инфраструктурные проекты, это не было реализовано.

"На следующий год, в случае, если министерству (Мининфраструктуры - ИФ) не удастся привлечь инвестора, мы планируем строительство нового грузового терминала на базе существующих мощностей, будем реализовывать его собственными силами. Хотя, честно говоря, те объемы инвестиций, которые нужны нам в ближайшие годы, делают очень сложной реализацию и грузового терминала, в том числе", - сказал руководитель предприятия.

П.Рябикин подчеркнул, что проект по строительству грузового терминала не является для аэропорта профильным, поскольку предприятие ориентируется, в первую очередь, на пассажирские перевозки.

"Думаю, мы в состоянии реализовать его (проект строительства грузового терминала - ИФ) за полтора года. Вопрос лишь в том, чтобы нам хватило средств или была возможность их привлечь", - заявил П.Рябикин.

Как сообщалось, в июне 2018 года министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял о возможном запуске нового грузового терминала в "Борисполе" в 2019 году.

По его словам, рассматривались три варианта реализации этого проекта: в одном из терминалов "Борисполя", на локации "Укроборонпрома" или одной из частных земельных площадок, прилегающих к аэропорту.

В.Омелян не стал раскрывать потенциального инвестора, при этом оценил объем инвестиций в проект в $30-100 млн в зависимости от этапности его запуска.