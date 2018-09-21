Основной акционер «Био мед стекла» объявил о принудительном выкупе акций

Владелец доминирующего контрольного пакета акций (99,66%) фармкомпании ЧАО "Био мед стекло" кипрская Uglass Holdings Limited направила публичное безотзывное требование о принудительном выкупе акций у миноритариев.

Как отмечено в сообщении компании в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), соответствующее письмо было получено ЧАО 17 сентября.

Акции будут выкупаться по цене 0,14 грн за каждую простую акцию при номинальной стоимости 0,10 грн.

По итогам 2017 года "Био мед стекло" увеличило чистый убыток почти в пять раз по сравнению с 2016 годом - с 2,901 млн грн до 14,104 млн грн. Чистый доход от реализации продукции увеличился на 7,5% - до 254,695 млн грн.

Как сообщалось, в 2017 году Украина имплементировала требования Директив ЕС в части реформы фондового рынка, приняв изменения в закон "Об акционерных обществах", которые законодательно закрепили механизмы вывода из обращения на фондовых биржах бумаг квази-публичных компаний, в том числе через squeeze-out и sell-out. Squeeze-out предусматривает право лица (лиц, действующих совместно), который стал собственником 95% акций и больше, осуществлять принудительный выкуп акций у миноритарных акционеров.