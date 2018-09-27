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Броварской завод порошковой металлургии в I полугодии-2018 нарастил убыток наполовину
12:00 27.09.2018 |
Государственное предприятие (ГП) "Завод порошковой металлургии" (Бровары Киевской обл.) по итогам работы в январе-июне 2018 года увеличило чистый убыток на 50,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 15,982 млн грн.
Как сообщило Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ), за отчетный период завод сократил чистый доход в 2,5 раза - до 3,627 млн грн.
В 2017 году завод нарастил чистый убыток на 30,6% по сравнению с предыдущим годом - до 17,341 млн грн, при этом чистый доход сократился в 3,4 раза - до 16,647 млн грн.
Как сообщалось, ликвидатор, а ранее директор госпредприятия "Санаторный комплекс "Пуща-Озерная" Ростислав Драпушко в ноябре 2017 года победил в конкурсе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) по отбору руководителя ГП "Завод порошковой металлургии".
Завод порошковой металлургии, созданный в 1958 году, специализируется на производстве металлических порошков, композиционных материалов, антифрикционных и фрикционных изделий, гидроциклонов, гранулированном ферросилиции и др.
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