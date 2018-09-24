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Мариупольский морпорт в январе-августе сократил перевалку грузов на 6,14%
07:40 24.09.2018 |
Мариупольский морской порт (Донецкая обл.) в январе-августе 2018 года сократил перевалку грузов на 6,14% по сравнению с январем-августом 2017 года - до 3,970 млн тонн.
Согласно данным ГП "Администрация морских портов Украины", за восемь месяцев порт сократил перевалку экспортных грузов на 6,53% - до 3,391 млн тонн, импортных - на 3,3%, до 537,4 тыс. тонн, каботажных - на 8,9%, до 41,9 тыс. тонн, и не переваливал транзитные грузы.
По номенклатуре грузов порт не переваливал наливные грузы, перевалку сухих сыпучих сократил на 10,7% - до 1,091 млн тонн, а тарно-штучных - на 1,88%, до 2,879 млн тонн.
Мариупольский морской порт входит в число крупнейших портов Украины. Его мощности позволяют переваливать свыше 17 млн тонн грузов в год. Порт круглогодично открыт для захода судов длиной до 240 м и осадкой до 8 м. Его территория составляет 73,2 га, длина причальной линии - 4,2 км.
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