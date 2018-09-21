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ЦГОК «Метинвеста» впервые поставил пробную партию окатышей в Великобританию
08:46 21.09.2018 |
Центральный горно-обогатительный комбинат (ЦГОК, Кривой Рог Днепропетровской обл.), входящий в группу "Метинвест", впервые отгрузил партию окатышей в объеме 40 тыс. тонн в Великобританию.
Как сообщается в корпоративной газете "Ингулецкий вестник", опытная партия может послужить стартом сотрудничества с новыми потребителями.
При этом уточняется, что заказчиком выступила компания Tata Steel.
"Это первый опыт сотрудничества между ЦГОКом "Метинвеста" с этой компанией. Вся железорудная продукция ЦГОКа поставляется на экспорт. Потребителей привлекает высокое качество продукции ЦГОКа, достигнутое, в том числе, благодаря проведенной модернизации фабрики окомкования", - констатирует корпоративное издание.
Основные свойства окатышей ЦГОКа - содержание железа, прочность, наличие мелочи, гранулометрический состав - соответствуют текущим запросам клиентов, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, ЦГОК в январе-июле 2018 года нарастил выпуск товарных окатышей на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - до 1,354 млн тонн, но снизил выпуск железорудного концентрата на 11% - до 2,417 млн тонн.
По итогам 2017 года ЦГОК сократил выпуск окатышей на 2,3% по сравнению с 2016 годом - до 2,250 млн тонн, концентрата - на 10,6%, до 4,669 млн тонн, в том числе товарного произведено 2 млн 251,06 тыс. тонн.
ЦГОК входит в пятерку крупнейших производителей горнорудного сырья Украины. Специализируется на добыче и производстве железорудного сырья - концентрата с содержанием железа 65% и 68,2%, а также окатышей с содержанием железа 63,9%.
Предприятие объединяет открытую и подземную добычу магнетитовых кварцитов с последующим их обогащением. Годовая производственная мощность комбината - добыча 28 млн тонн руды, выпуск 6 млн тонн концентрата и 2,2 млн тонн окатышей.
Сырьевой базой предприятия являются месторождения железистых кварцитов, разрабатываемых Глееватским, Петровским и Артемовским карьерами, а также полем шахты им. Орджоникидзе, общие запасы которых составляют 2,689 млрд тонн минеральных ресурсов, в том числе 710 млн тонн железной руды.
ЦГОК входит в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" (23,76%).
Управляющей компанией группы "Метинвест" является ООО "Метинвест Холдинг".
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