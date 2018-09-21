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ПриватБанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев
08:01 21.09.2018 |
Осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков. Торговцы зельем начали использовать удобную технологию QR-кодов. Стикеры расклеивают везде: на деревьях, досках объявлений, стенах, банкоматах ПриватБанка. Ежедневно инкассаторы и IT-специалисты снимают десятки таких наклеек. Примечательно, что наибольшая активность наркоторговцев наблюдается в густонаселенных спальных микрорайонах.
ПриватБанк отмечает: банковское оборудование оформлено исключительно в брендовых цветах. Любые другие стикеры не имеют никакого отношения к финучреждению. А код для снятия наличных без карты - электронный, расположен непосредственно на экране банкомата.
Если клиент отсканирует «чужой» QR-код, то получит ссылку на противозаконный сайт с наркотическим товаром. Банк призывает быть бдительными и не подвергать себя и свои гаджеты опасности. Вместе банк просит сообщать сотрудникам ближайшего отделения о банкоматах, на которых встречаются подобные наклейки.
Для эффективной коммуникации с клиентами открыта электронная почта antifraud@privatbank.ua. На этот адрес можно направить информацию о наркотрафике через банковские каналы предоставления услуг. В письме следует поставить хештег #СтопНаркотик. Таким образом каждый клиент банка может спасти жизни детей и взрослых.
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