ПриватБанк заблокировал полторы тысячи счетов наркоторговцев

На сегодня ПриватБанк заблокировал уже более 1,5 тыс. счетов лиц, причастных к наркоторговле, в рамках социального проекта #СтопНаркотик. Как сообщили в банке, основная цель проекта - сохранение жизни клиентов и искоренение отрицательного денежного трафика из оборота банка. Специалисты применяют современные методы, позволяющие с высокой точностью распознавать сомнительные операции, связанные с наркотрафиком.

Осенью в Украине появился новый канал распространения наркотиков. Торговцы зельем начали использовать удобную технологию QR-кодов. Стикеры расклеивают везде: на деревьях, досках объявлений, стенах, банкоматах ПриватБанка. Ежедневно инкассаторы и IT-специалисты снимают десятки таких наклеек. Примечательно, что наибольшая активность наркоторговцев наблюдается в густонаселенных спальных микрорайонах.

ПриватБанк отмечает: банковское оборудование оформлено исключительно в брендовых цветах. Любые другие стикеры не имеют никакого отношения к финучреждению. А код для снятия наличных без карты - электронный, расположен непосредственно на экране банкомата.

Если клиент отсканирует «чужой» QR-код, то получит ссылку на противозаконный сайт с наркотическим товаром. Банк призывает быть бдительными и не подвергать себя и свои гаджеты опасности. Вместе банк просит сообщать сотрудникам ближайшего отделения о банкоматах, на которых встречаются подобные наклейки.

Для эффективной коммуникации с клиентами открыта электронная почта antifraud@privatbank.ua. На этот адрес можно направить информацию о наркотрафике через банковские каналы предоставления услуг. В письме следует поставить хештег #СтопНаркотик. Таким образом каждый клиент банка может спасти жизни детей и взрослых.

